İstanbul'da zam sonrası taksimetre güncelleme kuyruğu sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yaptığı toplantının ardından İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre en kısa mesafe taksi ücreti 100 TL olurken, taksimetre açılış ücreti ise 30 TL'ye yükseldi. Taksimetre ücretlerine yapılan zam nedeniyle taksimetrelerini güncellemek zorunda olan taksiciler Bağcılar'daki servisin önünde uzun kuyruk oluşturdu. Kameraya konuşan taksiciler yapılan zamdan memnun olmadıklarını ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Hiç yapmasalardı daha iyiydi”

Yapılan zammın az olduğunu dile getiren taksici Abdullah Türkeri, “Yapılan zam değen bir zam değil. Keşke yapılmasaydı. Burada sıra bekliyoruz. Daha sonra da bakıma gideceğim. Yağ bakımı 2, 2 buçuk bin lira olmuş. Yaptıkları zam bedava bir zam. Hiç yapmasalardı daha iyiydi. Bir saattir bekliyorum bir saat daha beklerim. Yeni talebimiz olacak. Bu şartlarda kurtarmıyor. Başkandan bir şeyler bekliyoruz. Her zammı kendi istedikleri gibi yapıyorlar ama taksi esnafını düşünmüyorlar” dedi.

“Yüzde 13 yeterli bir zam değil”

Yapılan zamdan memnun olmadığını belirten taksici Zafer Karakuş, “Zamdan memnun değiliz. Araba bakımları çok pahalı. Yüzde 13 yeterli bir zam değil. Ne olacak bilmiyorum. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu UKOME'den yeni bir karar çıkarır mı bilmiyorum. En düşük bakım 3-4 bin lira. Bu zam bizi kurtarmıyor. Güncelleme için 4-5 saat bekledim ama ayarları da pahalı. Bu komik bir zam. Sayın belediye başkanımız UKOME'deki kararı tekrar gözden geçirirse sevinirim” şeklinde konuştu.