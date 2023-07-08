İstanbul'da valilikten 'son dakika' açıklaması: Ekmek zammına dair düzenleme yok, 200 gramı 5 lira
İstanbul'da valilik 'ekmeğe zam' haberlerinin ardından açıklama yayınlayarak, henüz fiyat düzenlemesi yapılmadığını bildirdi.
İstanbul'da 200 gramlık ekmek yasal düzenleme bulunmamasına rağmen seçimin hemen ardından 6 liradan satılmaya başlanmıştı.
Bugün ise bazı fırınların 240 gramlık ekmeği 10 gram azaltarak 8 liaradan satmaya başladığı bildirilmişti.
İstanbul Valiliği, kentteki ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basında ve sosyal medyada haberler yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır." bilgisi verildi.