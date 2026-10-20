İstanbul'da Verona Avrasya Ekonomik Forumu: Türkiye ile Rusya Arasında Ekonomik İş Birliği İçin Yeni Fırsatlar

Forum 2025'te 35 ülkeden 1.200'ü aşkın katılımcıyı bir araya getirdi ve 400'den fazla şirket bu önemli buluşmada temsil edildi. Bu yıl Türkiye'nin küresel ekonomideki rolüne özel bir önem atfediliyor. İstanbul bir kez daha, farklı ülkelerden kamu, iş dünyası ve uzman çevrelerinin buluşma noktası olacak.

Forumda özel bir alanda Rus ürün ve teknolojileri "Made in Russia" ulusal markası çatısı altında sergilenecek. Bu yıl Rusya'nın dokuz bölgesinden 19 şirket ürünlerini tanıtacak. Katılımcılar arasında kozmetik, gıda ve ev eşyası üreticilerinden endüstriyel ekipman, yazılım ve uydu teknolojileri geliştiricilerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

Rus ihracatçılar için potansiyel uluslararası alıcı ve iş ortaklarıyla yaklaşık 100 B2B görüşme planlanıyor. Bu görüşmeler olası tedarik anlaşmalarını ve ortak projelere ilişkin beklentileri ele almak için fırsat sunacak.

Forumun İstanbul'da düzenlenmesi, geniş bir sektör yelpazesine yayılan ve uzun yıllara dayanan iş birliği üzerine kurulu Türkiye–Rusya ekonomik ilişkilerinin önemini yansıtıyor.

Ticaret ve Turizm: Ortaklığın Ekonomik Temeli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, Ocak–Ağustos 2026 döneminde Rusya'dan 26,1 milyar dolarlık mal ithal etti. Rusya, Türkiye pazarının en büyük tedarikçileri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı ve Almanya, ABD ve İtalya'nın önüne geçti. 2025'te Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 6,7 milyar dolar, Rusya'dan ithalatı ise 42,4 milyar dolar oldu. İkili ticaret hacmi toplamda 49,1 milyar dolara ulaştı.

Turizm, iş birliğinin bir diğer önemli alanı olmayı sürdürüyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ocak–Ağustos 2026 döneminde 4,7 milyondan fazla Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artış anlamına geliyor. Rusya, turist sayısında Almanya ve Birleşik Krallık dahil tüm ülkeleri geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Bu hareketlilik Türk otelleri, restoranları, diğer konaklama ve yeme – içme işletmelerinin yanı sıra ulaşım ve turizm şirketlerinin hizmetlerine yönelik önemli bir talep yaratıyor.

Hükümetler Arası Anlaşmalardan İş Dünyası Girişimlerine

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler, hükümetler arası anlaşmalardan girişimciler arasındaki doğrudan temaslara kadar farklı düzeylerde gelişiyor. Haziran 2025'te Moskova'da düzenlenen hükümetler arası komisyon toplantısında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ileriye dönük iş birliği alanlarını belirleyen bir protokol imzaladı. Mayıs 2026'da Bolat, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin ile bir araya gelerek ikili ticaretin geleceğini ve yeni iş fırsatlarını görüştü.

İki ülkenin iş çevreleri arasındaki köprülerden biri de Rus Türk İş İnsanları Birliği (RTİB). 1997'de Moskova'da kurulan birlik bugün yaklaşık 200 Türk şirketini bir araya getiriyor ve bu şirketlerin iş bağlantıları kurmasına, deneyim paylaşmasına ve ortak projeler geliştirmesine destek oluyor.

Haziran 2026'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) uluslararası ticaret, ulusal markaların tanıtımı ve ekonomik bağların genişletilmesi ele alındı. Tartışmaya katılanlar arasında yer alan RTİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Acay, Türkiye ile Rusya arasında sanayi, ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"Made in Russia": Uluslararası Pazarlar İçin Yeni Ürünler ve Teknolojiler

Rus ihracatı geleneksel olarak hammadde ve enerji kaynaklarıyla özdeşleştirilse de uzun süredir bu sektörlerin çok ötesine uzanıyor. Rus şirketleri uluslararası ortaklarına gıda ürünleri, tüketim malları, yazılım, endüstriyel ekipman ve teknolojik çözümler sunuyor. "Made in Russia" ulusal markası, bu ürünlerin uluslararası pazarlarda tanıtılmasına katkı sağlıyor ve küçük işletmelerle uluslararası ticarette deneyimli büyük şirketleri aynı çatı altında topluyor.

"Made in Russia" işaretinin arkasında gönüllü bir sertifikasyon sistemi bulunuyor. Sertifika alabilmek için bir ürünün beş kriterden en az birini karşılaması gerekiyor: kalite, güvenilirlik, benzersizlik, organik köken veya çevre dostu olma.

Sertifikasyon, üreticilere yurt dışı fuarlara ve iş heyetlerine katılım ile pazarlama ve bilgilendirme desteği dahil uluslararası tanıtım araçlarına erişim sağlıyor. Türk ithalatçılar ve perakende zincirleri için bu, gıda, kozmetik ve diğer tüketim mallarında yeni tedarikçiler keşfetme fırsatı anlamına geliyor. Sanayi şirketleri ise yeni teknolojik çözümler ve ekipmanlar bulabiliyor.

Uygulamada Sektörel İş Birliği

Türkiye ve Rusya'da iki ülkenin şirketlerinin katıldığı sektörel fuarlar, iş heyetleri ve tedarik oturumları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ulusal marka "Made in Russia" bu faaliyetlerde önemli bir rol oynuyor ve Rus üreticiler uluslararası etkinliklerde ürünlerini bu markanın çatısı altında sergiliyor.

Bunun örneklerinden biri orman ürünleri sektörü. Eylül 2025'te kereste, kontrplak ve ahşap esaslı levha üreten Rus şirketler sektörel bir iş heyeti kapsamında İstanbul'a gelerek ürünlerini tanıttı ve Türk ortaklarla görüşmeler yaptı. Ticaret rakamları da sektörün önemini ortaya koyuyor: UN Comtrade verilerine göre Türkiye 2025'te Rusya'dan yaklaşık 234 milyon dolarlık ahşap ve ahşap ürünü ithal etti.

Diğer önemli sektörler arasında gıda ürünleri ve tıbbi ekipman yer alıyor. Rus şirketler WorldFood İstanbul ve Expomed Eurasia uluslararası fuarlarına düzenli olarak katılarak gıda ürünleri, tıbbi cihazlar ve ekipmanlar sergiliyor. Eylül 2026'da Krasnodar Bölgesi'nden on şirket Foodist İstanbul'a katıldı ve tahıllar, tahıl ürünleri, şekerleme ve soslar dahil geniş bir gıda ürünleri yelpazesi sundu.

İş birliği Rusya'da düzenlenen etkinliklerde de gelişiyor. Rostov-na-Donu'da düzenlenen YugProdTech-2026 kapsamında, Türkiye'den temsilcilerin de yer aldığı yabancı alıcıların katılımıyla uluslararası bir tedarik oturumu gerçekleştirildi. Rus katılımcılar arasında ulusal marka "Made in Russia" sertifikasına sahip şirketler de bulunuyordu.

Bir diğer iş birliği alanı bilgi teknolojileri. Eylül 2026'da Moskova merkezli 16 şirketten oluşan bir iş heyeti İstanbul'u ziyaret ederek yapay zeka, endüstriyel otomasyon, siber güvenlik ve diğer dijital teknolojiler alanındaki çözümlerini tanıttı. Heyet üyeleri potansiyel Türk müşterilerle bir araya gelerek Rus teknolojilerinin sanayi, finans ve diğer alanlardaki uygulamalarını görüştü.

Bu örnekler, Türkiye ve Rusya iş dünyaları arasındaki etkileşimin giderek çeşitlendiğini gösteriyor. Yaklaşan Verona Forumu, yerleşik ticari bağları temel alırken yeni iş birliği fırsatlarını keşfetmek ve bu diyaloğu sürdürmek için bir fırsat sunacak.