İstanbul'da zam haberi sonrası denetim: 205 fırından 116'sı tarifeye uymamış

İstanbul'da bazı fırınlar önceki geceden itibaren 230 gramlık ekmeği 8 liradan satmaya başlamıştı. Birçok fırında ise 200 gramlık ekmek 6 liradan satılıyordu.

Valilik ise resmi bir zam kararının olmadığını belirterek ekmeğin 5 liradan satıldığını duyurmuştu.

Bazı fırınların zamlı fiyattan ekmek sattığına dair haberlerin ardından İstanbul’un 39 ilçesinde Ticaret, Tarım ve Zabıta müdürlükleriyle 'Ekmek Fiyat Denetimi' yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter hesabından denetime dair bilgi verdi.

Gül şunları yazdı: "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir."