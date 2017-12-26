İstanbul'daki iki taşınmazın satışına onay

26 Aralık 2017

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) İstanbul'daki iki taşınmazın satışı onaylandı.

ÖİB'in taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Başakşehir ilçesi Hoşdere Mahallesi'ndeki 3 bin 823,42 metrekare yüzölçümlü arsanın, 3 milyon 587 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Kemal Bilgingüllüoğlu'na, Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi'ndeki 8 bin 892 metrekare yüzölçümlü arsanın da 2 milyon 295 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Emine Babacan'a satışına onay verildi.

Kaynak: AA