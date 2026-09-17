İstanbul'dan ihracat rekoru: Zirvedeki sektör dikkat çekti

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İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler, ağustosta 8,8 milyar dolarlık ihracatla bu ay için tüm zamanların en yüksek tutarına ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 11,6 artıran kent, Türkiye ihracatının yüzde 37,5'ini gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı aynı dönemde yüzde 8,1 yükselerek 23,5 milyar dolara çıktı.

İller sıralamasında liderliğini koruyan İstanbul'u, 1 milyar 711,8 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 346,6 milyon dolarla Ankara izledi. Bursa 1 milyar 238,7 milyon dolarlık, İzmir ise 1 milyar 190,2 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Mücevher sektörü hem tutarda hem artışta ilk sırada

İstanbul'un ihracatında en yüksek payı yaklaşık 1,5 milyar dolarla mücevher sektörü aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 1,4 milyar dolarla ikinci sıraya yerleşirken, hazır giyim ve konfeksiyon 865,4 milyon dolarlık dış satıma ulaştı. Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı 800,2 milyon dolar, otomotiv endüstrisinin ise 700,5 milyon dolar oldu.

İhracatını tutar bazında en fazla artıran sektör de 1,1 milyar dolarlık yükselişle mücevher oldu. Artış tutarında demir ve demir dışı metaller 62,9 milyon dolar, madencilik ürünleri 60,8 milyon dolar, çelik 57,5 milyon dolar ve elektrik-elektronik 53 milyon dolarla sıralandı.

Böylece demir ve demir dışı metaller sektörünün toplam ihracatı 613,6 milyon dolara, madencilik ürünlerinin 206,3 milyon dolara, çelik sektörünün ise 635 milyon dolara ulaştı.

En büyük ihracat pazarı İsviçre oldu

İstanbullu şirketlerin en fazla ihracat yaptığı ülke, 1 milyar 18 milyon dolarla İsviçre olarak kaydedildi.

İsviçre'yi 641,7 milyon dolarla Almanya ve 536,6 milyon dolarla ABD takip etti. Birleşik Krallık'a 412,2 milyon dolarlık, İspanya'ya ise 387 milyon dolarlık ürün satıldı.

Katma değerli üretim ve pazar çeşitliliği vurgusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, yaptığı değerlendirmede, ağustos sonuçlarının kentin farklı sektörlerdeki üretim ve ihracat kapasitesini gösterdiğini söyledi.

Küresel ticaretteki belirsizliklere ve yoğun rekabete rağmen firmaların performanslarını geliştirmesinin önemine işaret eden Özkan, "İstanbul, farklı sektörlerde faaliyet gösteren güçlü firmaları ve geniş ihracatçı ağıyla Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkı sunmaya devam ediyor" dedi.

Firmaların mevcut pazarlardaki yerlerini sağlamlaştırırken yeni pazarlara ulaşmak için de çalıştığını belirten Özkan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde katma değerli üretim, markalaşma ve pazar çeşitliliğinin ihracat artışının sürdürülebilirliği açısından daha da önem kazanacağına inanıyorum. İstanbullu ihracatçılarımızın yılın kalan döneminde de bu güçlü performansı sürdürerek Türkiye ekonomisine katkılarını artırmasını bekliyoruz."

TİM verilerine göre, ağustosta en fazla ihracat yapan iller şöyle: