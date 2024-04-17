İşte 2024'te milyarderlerin servetine servet katan 10 sektör

Emre ERGÜL

Amerikan Forbes dergisinin kısa bir süre önce açıkladığı “2024 Dünya Milyarderleri Listesi,” küresel piyasalarla ilgili çok önemli bir veriyi ortaya koydu: Milyarderler, 10 sektör üzerinden paralarına para kattı. En çok kazandıran sektör, finans ve yatırım oldu. Her 6 milyarderden biri veya yüzde 15'ten biraz fazlası paralarını finans ve yatırımlardan kazandı.

Finanstan servetlerini geliştiren 427 isim arasında, aralarında Sherman Financial Group'un kurucusu Ben Navarro (Şahsi serveti 1.5 milyar dolar), Brezilya merkezli dijital banka Nubank'tan Cristina Junqueira (1.4 milyar dolar) ve Valor Equity Partners'ın kurucusu ve CEO'su Antonio Gracias'ın (1.1 milyar dolar) da bulunduğu 37 yeni isim de yer aldı.

Toplam serveti 2.17 trilyon dolar olan bu gruptaki zenginlerin üçte ikisi 2023’ten daha zenginler… Bu grubun en zengini, 1 yılda servetine 27 milyar dolar ekleyen Warren Buffett oldu. Teknoloji, 342 milyarder kazandırdı ve geçen yıla göre 29 kişi artışla milyarderler arasında en popüler ikinci sektör haline geldi. Forbes’a göre, Amazon’un sahibi Jeff Bezos “hâlâ en zengin teknoloji kralı olmaya devam ediyor.” Onu, Mark Zuckerberg takip ediyor. Teknoloji milyarderlerinin toplam değeri 2.6 trilyon dolardan fazla. Milyarderler için üçüncü en yaygın sektör, 328 üyesinin olduğu ve 49 yeni milyarderle bu yılın “en çok yeni gelenin” olduğu imalat sektörü…

Moda ve perakende, aralarında Taylor Swift, Heidi Klum ve Lenny Kravtiz gibi ünlülerin giydiği ünlü kırmızı tabanlı ayakkabıların kurucusu Christian Louboutin'in de bulunduğu 285 milyarderle dördüncü sırada yer alıyor. Yiyecek ve içecek sektöründe 210 milyarder bulunuyor ki bu da onu beşinci büyük sektör haline getiriyor.

Dünya Bankası en yoksul ile en zengin ülkeler arasındaki uçurumun arttığına dair uyardı

Dünya Bankası, en yoksul 75 ülkenin yarısının, en zengin ekonomilerle giderek büyüyen bir gelir farkıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Banka, "Büyük Tersine Dönüş: Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Ülkelerinde Beklentiler, Riskler ve Politikalar" başlıklı raporunu yayımladı.

IDA'dan hibe ve sıfır ile düşük faizli kredi almaya uygun 75 ülkenin karşı karşıya olduğu fırsatlar ve risklerin değerlendirildiği raporda, yüksek potansiyele rağmen 75 kırılgan ekonominin "tarihi tersine dönüş" ile karşı karşıya olduğu aktarıldı. Bu ülkelerin yarısında en zengin ekonomilerle gelir farkının açıldığına dikkat çekilen raporda, söz konusu ülkelerin genç nüfuslarından, zengin doğal kaynaklarından ve bol güneş enerjisi potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmanın bu olumsuzluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olabileceği vurgulandı.

Raporda, 2020-2024 yıllarında IDA ülkelerinin yarısında kişi başına düşen ortalama gelirin zengin ekonomilere göre daha yavaş arttığı belirtildi. Üç IDA ülkesinden birinin, ortalama olarak COVID-19 salgını öncesindekinden daha fakir olduğu kaydedilen raporda, aşırı yoksulluk oranının dünyanın geri kalanındaki ortalamanın 8 katından fazla olduğu aktarıldı.