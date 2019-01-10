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İşte yeni KOBİ kredi desteğinin ayrıntıları

KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketi açıklandı. İmalat ve ihracatçı firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek. 6 ay geri ödemesiz kredi için faiz oranı yüzde 1,54 olarak uygulanacak. 20 milyar liralık paketten 40 bin işletme faydalanacak.

İşte yeni KOBİ kredi desteğinin ayrıntıları
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

- KOBİ Değer Kredisi Projemize 13 bankamız katılıyor.

- Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik finansman imkanı sağlanacak.

- İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek.

- Paketin tutarı 20 milyar lira. 40 bin işletmeye kredi verilecek

- Kredi; 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranlı olacak.

- KOBİ Değer Kredisi, bankaların inisiyatifle uygulanıyor. Hazine'ye etkisi yoktur.

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