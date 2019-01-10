İşte yeni KOBİ kredi desteğinin ayrıntıları
KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketi açıklandı. İmalat ve ihracatçı firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek. 6 ay geri ödemesiz kredi için faiz oranı yüzde 1,54 olarak uygulanacak. 20 milyar liralık paketten 40 bin işletme faydalanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.
Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:
- KOBİ Değer Kredisi Projemize 13 bankamız katılıyor.
- Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik finansman imkanı sağlanacak.
- İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek.
- Paketin tutarı 20 milyar lira. 40 bin işletmeye kredi verilecek
- Kredi; 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranlı olacak.
- KOBİ Değer Kredisi, bankaların inisiyatifle uygulanıyor. Hazine'ye etkisi yoktur.
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