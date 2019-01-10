TBB Başkanı Aydın: Yapılandırılan kredi 118 milyar lira

10 Ocak 2019

KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörü ve kredilere ilişkin bilgiler verdi. 2018 sonu itibariyle bilanço büyüklünün 4 trilyon TL’ye yaklaştığını belirten Aydın, bilanço büyüklüğünün milli gelir oranının yüzde 100’ün üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Aydın'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bilanço içinde krediler 2,5 trilyon TL ile yüzde 62 oranında pay almaktadır. Bu oran çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha yüksektir. Kredilerin milli gelire oranı göz önüne alındığında kredileri daha fazla artırmak için bilançomuzu büyütmek gayretimizi sürdüreceğiz.

Kredilerin yüzde 55’i kurumsal müşterilerimize, yüzde 25’i KOBİ’lere ve yüzde 20’si bireysel müşterilerimize kullandırılmıştır. Teminatlarla desteklenmiş krediler geniş bir yelpazede dağılım göstermektedir. Kredi müşterilerimizin çok büyük bölümü ekonomimizin temel taşlarıdır, dünya ile rekabet içindedir ve düzenli ödeme alışkanlıkları vardır. Bu sayede risklerimiz makul düzeyde seyretmektedir. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 4 seviyelerinde makul ve yönetilebilir düzeydedir.

Bireysel veya kurumsal olsun, farklı nedenlerle geçici zorluk yaşayan ve makul destekle yoluna devam edebilecek olan müşterilerimize vade, teminat ve faiz oranlarında mümkün olan her türlü esneklik sağlanmaktadır. Bunu yaparken, sektör ve ölçek ayırımı yapmıyoruz.

Başlıca kriterimiz, işletmelerimizin iyi niyetle ekonomimize değer üretmeleri ve istihdam oluşturmalarıdır.

Münferit, birden fazla bankanın bir araya gelerek çerçeve anlaşmasında yer alan veya alacaklılar ile borçlunun üzerinde ulaştıkları ticari prensiplerde yapılandırma çalışmaları sürdürülmektedir. Kasım 2018 itibariyle yapılandırılan kredi miktarı 118 milyar TL olmuştur.

Bugüne kadar kredi kanalını açık tutarak reel sektöre finansman desteği ve gerekli kolaylıkları sağlamayı sürdürdük. Bugün de, uygun koşullarda hazırlanan yeni bir kredi imkanını KOBİ’lerimizin hizmetine sunuyoruz.



Tüm çalışmalarımız şeffaftır, hesap verilebilir durumdadır, piyasa kurallarına ve uluslararası örneklerle uyumludur.

Yakın dönemde yaşadıklarımız gösterdi ki, makro olarak konularımız yönetilebilir ölçektedir. Her ne kadar küresel piyasalardaki oynaklık, ürkeklik ve belirsizlikler çalışmalarımıza olumlu yönde katkı sağlamasa da elimizi kolumuzu bağlayıp, oturup bekleyecek değiliz.

Güçlü özkaynaklarımızla ve tecrübemizle, rasyonel yaklaşımla bugüne kadar olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde zorlukların üstesinden geleceğiz. İmkanlarımızı en üst düzeyde kullanmaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörü için Türkiye ekonomisinin bilançosu kendi bilançomuzdan daha önemlidir. Türkiye büyürse, kazanırsa ve güçlü olursa bizler de büyür, kazanır ve güçlü oluruz.

Son onbeş yılda pek çok alanda çok doğru işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, sağlıklı büyümesi ve daha ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, gördüğümüz yakın ilgi, etkin koordinasyon, istişare ve yapıcı işbirliği nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Şahsınıza şükranlarımızı sunuyor, Çalışma Arkadaşlarınıza ve katkı veren bankalarımıza teşekkür ediyorum.

Yeni uygulamanın ülkemize ve müşterilerinize hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

İşte yeni KOBİ kredi desteğinin ayrıntıları