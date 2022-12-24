İtalya'nın 2023 bütçesi Temsilciler Meclisi’nden onay aldı

Ülkede eylül ayında yapılan genel seçimlerin ardından 22 Ekim'de göreve gelen Meloni liderliğindeki hükümetin hazırladığı mali bütçe, Temsilciler Meclisinde görüşüldü.

Bütçe üzerindeki görüşmeler sabaha kadar sürerken 400 sandalyeli Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 129'a karşı 197 oyla 2023 bütçesi kabul edildi. Böylece parlamentonun alt kanadından onay aldı ve nihai onay için üst kanat Senatoya gönderildi.

Senatodaki bütçe görüşmelerinin Noel Bayramı'ndan sonra 27 Aralık'ta başlaması ve yılbaşına kadar oylamanın yapılarak sonuçlandırılması hedefleniyor.

Mecliste onaylanan yaklaşık 35 milyar avroluk 2023 bütçesinde 21 milyarlık pay, yüksek enerji maliyetleri sebebiyle enerji alanına ve yüksek enflasyonla mücadeleye tahsis edilirken sağlık sektörüne de 2,5 milyar avro ayrıldı.

Seçim kampanyası döneminde İtalya'nın doğurganlık oranının düşük olmasına işaret eden Başbakan Meloni, bütçede 1,5 milyar avroyu da ailelere destek ve çocuklara yönelik katkı payına ayırdı. Ayrıca mutlak yoksulluk içinde olanlara gıda geliri desteği için 2023'te 1,5 milyon avro, 2024 için de 2 milyon avro tahsis edilmesi öngörülüyor.

Söz konusu bütçede işe alımları artırmak için teşvikler öngörülürken vergi ödemelerini kaçıran firmalara da farklı telafi imkanları tanıyan vergi afları da yer aldı.

Kamuoyunda tartışma yaratan bir diğer konu olan "Vatandaşlık geliri" programının süresi de 2023 bütçesiyle 12 aydan 7 aya indirildi.

Bütçede, 'futbolu kurtar' bölümü olarak anılan ve futbol kulüplerine borçlarını ödeme kolaylığı getiren düzenleme de kabul edildi. Buna göre futbol kulüplerinin borçları 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Bu arada, mali bütçe taslağında yer alan mal ve hizmet alımlarında perakendecilere 60 avroya kadar olan tutarlarda kartla ödeme yapılmasını reddetme imkanı tanıyan düzenleme ise AB'den gelen eleştiriler üzerine, taslaktan daha önce çıkarılmıştı.

"35 milyar avroluk bütçemizde iki ana önceliğimiz var; büyüme ve sosyal adalet"

Hükümetin göreve gelmesinden sonra kısa süre içinde hazırlanan ve dolayısıyla görüşmeler sırasında çok sayıda maddi hata ve yazım hatası tespit edilen bütçe bu yönüyle de eleştiri konusu oldu.

Ayrıca muhalefet partileri de iktidarı, kendilerine bütçeyi incelemek için yeterli zamanın verilmemesiyle eleştirirken, iktidar partileri ise ekim ayında göreve geldiklerine işaret ederek bunun tartışmalar için gerekli zamanı kısalttığını savundu.

Başbakan Meloni, 22 Kasım'da bütçeyi duyurduğu basın toplantısında, "Bu hükümet, bir ay kadar bir sürede siyasi vizyonunu ve tercihlerini ortaya koyan bir bütçe hazırladı. Bundan son derece memnunum. 35 milyar avroluk bütçemizde iki ana önceliğimiz var; büyüme ve sosyal adalet. Yani üretici kısmı güvence altına almaya çalışırken, ailelere, kırılgan savunmasız ve düşük gelirli kategorilere dikkatle yaklaştık" ifadelerini kullanmıştı.