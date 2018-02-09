İthalattaki değer artışı ihracatınkini katladı

09 Şubat 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2017'ye ait "Dış Ticaret Endeksleri" raporunu açıkladı.

İhracat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 13,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 artış kaydetti.



İhracat birim değer endeksi 2017 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 4,2 artış gösterdi. Endeksin 2017 yılında bir önceki yıla göre artışı ise yüzde 1,5 oldu.

İthalat birim değerinde yıllık artış yüzde 7,5

İthalat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,9, yakıtlarda yüzde 26,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.



İthalat birim değer endeksi 2017 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 9,8 arttı. Endeks, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,5 arttı.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 artarken, yakıtlarda yüzde 26,6 azaldı.



İhracat miktar endeksi 2017 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı. Endeks, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,8 arttı.

İthalat miktar endeksi

İthalat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 68,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8, yakıtlarda yüzde 6,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,2 arttı.



İthalat miktar endeksi 2017 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 12,9 arttı. Endeks, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,5 arttı.