İTO açıkladı: Mayısta İstanbul'da zam şampiyonu olan ürünler beli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 179 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 45 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

2025 Mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan kayısı yüzde 48,11 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında en fazla artış yaşanan ürünler

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları ise şöyle:

Ulaştırma harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 47,98,

Gıda ve alkolsüz İçecekler grubunda yer alan limon yüzde 18,55,

fındık içi yüzde 15,75,

Çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan saat yüzde 15,65,

Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan oyuncak yüzde 13,73,

Çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan makyaj malzemeleri yüzde 11,03,

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan Antep fıstığı yüzde 10,74,

bebek maması yüzde 10,46,

Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan tablet yüzde 10,42,

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan simit yüzde 10,38,

elma yüzde 10,28,

portakal yüzde 9,89,

karışık kuruyemiş yüzde 9,40,

Çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan ağız ve diş bakım ürünleri yüzde 9,17 artış gösterdi.

Fiyatı en fazla azalan ürünler

2025 yılı mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan sivri biber yüzde 44,86 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünlerin bazıları şöyle:

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan çarliston biber yüzde 44,01,

salatalık yüzde 42,09,

taze fasulye yüzde 39,89,

patlıcan yüzde 37,40,

dolmalık biber yüzde 35,09,

kabak yüzde 29,07,

kuru soğan yüzde 20,25,

yeşil soğan yüzde 17,05,

yumurta yüzde 14,78,

domates yüzde 13,92,

sarımsak yüzde 12,09,

roka yüzde 5,58,

kıvırcık yüzde 4,38,

çilek yüzde 3,33 gerileme gösterdi.