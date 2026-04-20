İTO Başkanı Avdagiç: Her KOBİ yapay zekaya tam uyumlu hale gelmeli

İTO Başkanı Avdagiç, Almanya'nın Hannover kentinde bugün başlayan ve Türkiye milli katılımını İTO'nun organize ettiği 79. Hannover Sanayi Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin milli katılım alanlarının fuarın 5 ayrı salonunda yer aldığını aktaran Avdagiç, "Milli katılım çatısı altındaki 57 firmaya ek olarak 26 Türk firması da bireysel katılımcı olarak fuarda ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. 2026 yılında toplam 83 firma ve kuruluşla ev sahibi Almanya dışında, yabancı ülkeler arasında 4'üncü sırada yer alıyoruz" diye konuştu.

"Beş parmaklı ele sahip, taşıma ve montaj robotları geleceği belirleyecek"

Avdagiç, yapay zekanın bir gelecek vaadi olmaktan çıkıp, sanayinin bir gerçeği haline geldiğine değinerek değişen jeopolitik tablo karşısında endüstriyel siber güvenliğe yönelik taleplerin hızla arttığını, yapay zekanın bu alanda belirleyici teknoloji haline geldiğini kaydetti.

Tork kontrollü, yani her eklemdeki kuvveti hassasiyetle algılayıp ayarlayabilen beş parmaklı ele sahip, malzeme taşıma ve montaj için özel tasarlanmış robotların geleceği belirleyeceğini dile getiren Avdagiç, "Türk girişimcisi olarak bugün küresel ticaretin kuralları yeniden yazılırken üretimden ihracata, lojistikten finansmana kadar her halkada rekabet gücümüzü bir adım daha ileri taşımak zorundayız. İTO olarak ısrarla üzerinde durduğumuz gibi sanayinin Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) içindeki oranını mutlaka yüzde 20'lerin üzerine süratle çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Near-shoring Türkiye için tarihi fırsat penceresi"

Avdagiç, İTO'nun 800 bini aşkın üyesinin büyük firmaların yanı sıra KOBİ'lerden oluştuğunu anımsatarak, "Hannover Sanayi Fuarı'nda yapay zekanın hızla makinelere, robotik sistemlere ve üretim süreçlerine gömüldüğüne tanıklık ediyoruz. Bu bize şunu söylüyor; Türkiye'deki her bir KOBİ'miz, üretim ve iş süreçlerini süratle yapay zekaya tam uyumlu hale getirmeli. KOBİ'lerimiz yapay zekaya hazırlık kontrolü yapmalı" çağrısında bulundu.

Avdagiç, "Avrupalı satın almacılar 'near-shoring' denilen yakın coğrafyadan tedarik stratejisine yöneldi. Bu Türkiye için tarihi bir fırsat penceresi açtı. Hannover'de stant açan Türk firmalarımız bu tezi kanıtlıyor" diye konuştu.

"İTO, 2018'den itibaren dijitalleşme ve yapay zeka alanında öncü çalışmalar yürütüyor"

İTO Başkanı Avdagiç, İTO'nun yapay zeka alanındaki çalışmalarından bahsederek, kısa süre önce düzenledikleri "Dijitalleşme ve Yapay Zeka: Veriden Değer Üretmek" etkinliğiyle iş dünyasında yeni bir farkındalık oluşturduklarının altını çizdi.

Söz konusu programı "Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkileri" konferansıyla ileri taşıyacaklarını anlatan Avdagiç, 800 bini aşkın üyelerinin bu sürece en doğru şekilde adapte olması için eğitimden etkinliklere kadar çok boyutlu bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Avdagiç, İTO'nun 2018'den itibaren dijitalleşme ve yapay zeka alanında öncü çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, bir İTO Teknoloji Ekosistemi oluşturarak, SoftITO, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Teknopark İstanbul olmak üzere birbirini tamamlayan üç kritik yapıya katkı verdiklerini belirtti.

"Türkiye, savunma teknolojisi üretiminde Avrupa'nın en önemli ortaklarından biri olacak"

Avdagiç, fuarda bu yıl ilk kez oluşturulan "Savunma Üretim Alanı"na da dikkati çekerek, bu adımın Hannover Messe'nin genel sanayi odağı içinde şimdilik sınırlı ancak dikkat çekici bir yenilik olduğunu ifade etti.

Alanda Türkiye'den bir firmanın da yer aldığını söyleyen Avdagiç, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemenin uluslararası platformlarda ilgi görmeye başladığını dile getirdi.

Avdagiç, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin artan savunma bütçesine de değinerek, Avrupa Savunma Ajansı verilerine göre, AB ülkelerinin savunma harcamalarının 2025'te 381 milyar avroya yükseldiğini belirtti.

İTO Başkanı Avdagiç, "AB, 2030 yılına kadar 800 milyar avroya varan bir savunma harcaması öngörüyor. Türkiye, savunma teknolojisi üretiminde de Avrupa'nın en önemli ortaklarından biri olacaktır" dedi.

Türk girişimcilerinin elektrikli araç batarya hücresi üretiminden, geri dönüşüme kadar uzanan değer zincirine daha fazla eğilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, "Türkiye, Hannover 2026 Fuarı'nda Çin, Brezilya, Kanada, Hollanda, İtalya ve Hindistan gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya. Ancak biz Türkiye olarak bu yarışa sadece katılmıyor, madalya hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Hannover Sanayi Fuarı 24 Nisan Cuma günü sona erecek.