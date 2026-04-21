İTO Başkanı Avdagiç: Near-shoring Türkiye için tarihi fırsat penceresi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Av­dagiç, Almanya’nın Han­nover kentinde bugün başla­yan ve Türkiye milli katılımı­nı İTO’nun organize ettiği 79. Hannover Sanayi Fuarı’nda açıklamalarda bulundu. Tür­kiye’nin milli katılım alanları­nın fuarın 5 ayrı salonunda yer aldığını aktaran Avdagiç, “Mil­li katılım çatısı altındaki 57 fir­maya ek olarak 26 Türk firma­sı da bireysel katılımcı olarak fuarda ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. 2026 yılında toplam 83 firma ve kuruluşla ev sahibi Almanya dışında, yabancı ül­keler arasında 4’üncü sırada yer alıyoruz” diye konuştu.

“Beş parmaklı robotlar geleceği belirleyecek"

Avdagiç, yapay zekânın bir gelecek vaadi olmaktan çıkıp, sanayinin bir gerçeği haline geldiğine değinerek değişen jeopolitik tablo karşısında en­düstriyel siber güvenliğe yö­nelik taleplerin hızla arttığını, yapay zekânın bu alanda belir­leyici teknoloji haline geldiği­ni kaydetti.

Tork kontrollü, yani her ek­lemdeki kuvveti hassasiyet­le algılayıp ayarlayabilen beş parmaklı ele sahip, malzeme taşıma ve montaj için özel ta­sarlanmış robotların gelece­ği belirleyeceğini dile getiren Avdagiç, “Türk girişimcisi olarak bugün küresel ticare­tin kuralları yeniden yazılır­ken üretimden ihracata, lojis­tikten finansmana kadar her halkada rekabet gücümüzü bir adım daha ileri taşımak zorundayız. İTO olarak ısrar­la üzerinde durduğumuz gibi sanayinin Türkiye’nin gayri­safi yurt içi hasılası (GSYH) içindeki oranını mutlaka yüz­de 20’lerin üzerine süratle çı­karmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Yapay zekâ üretim süreçlerinde kullanılıyor”

Avdagiç, İTO’nun 800 bi­ni aşkın üyesinin büyük fir­maların yanı sıra KOBİ’ler­den oluştuğunu anımsatarak, “Hannover Sanayi Fuarı’nda yapay zekânın hızla makine­lere, robotik sistemlere ve üre­tim süreçlerine gömüldüğüne tanıklık ediyoruz. Bu bize şu­nu söylüyor; Türkiye’deki her bir KOBİ’miz, üretim ve iş sü­reçlerini süratle yapay zekâ­ya tam uyumlu hale getirme­li. KOBİ’lerimiz yapay zekâ­ya hazırlık kontrolü yapmalı.” çağrısında bulundu. Avdagiç, “Avrupalı satın almacılar ‘ne­ar-shoring’ denilen yakın coğ­rafyadan tedarik stratejisine yöneldi. Bu Türkiye için tarihi bir fırsat penceresi açtı. Han­nover’de stant açan Türk fir­malarımız bu tezi kanıtlıyor” diye konuştu.

Avdagiç, fuarda bu yıl ilk kez oluşturulan “Savunma Üre­tim Alanı”na da dikkati çe­kerek, bu adımın Hannover Messe’nin genel sanayi odağı içinde şimdilik sınırlı ancak dikkat çekici bir yenilik oldu­ğunu ifade etti. Alanda Türki­ye’den bir firmanın da yer al­dığını söyleyen Avdagiç, Tür­kiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerle­menin uluslararası platform­larda ilgi görmeye başladığı­nı dile getirdi. Avdagiç, Türki­ye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri­nin artan savunma bütçesine de değinerek, Avrupa Savun­ma Ajansı verilerine göre, AB ülkelerinin savunma harca­malarının 2025’te 381 milyar avroya yükseldiğini belirtti.

İTO Başkanı Avdagiç, “AB, 2030 yılına kadar 800 mil­yar avroya varan bir savunma harcaması öngörüyor. Türki­ye, savunma teknolojisi üre­timinde de Avrupa’nın en önemli ortaklarından biri ola­caktır” dedi.

Türk girişimcilerinin elekt­rikli araç batarya hücresi üre­timinden, geri dönüşüme ka­dar uzanan değer zincirine daha fazla eğilmesi gerektiği­ni vurgulayan Avdagiç, “Tür­kiye, Hannover 2026 Fuarı’n­da Çin, Brezilya, Kanada, Hol­landa, İtalya ve Hindistan gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya. Ancak biz Türkiye olarak bu yarışa sadece katılmıyor, ma­dalya hedefliyoruz” ifadeleri­ni kullandı.