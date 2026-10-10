İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Enflasyonu düşürürken ihracatı korumalıyız
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2026’nın son çeyreğinde ekonomi yönetiminin en önemli sınavının enflasyonu düşürürken üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini korumak olacağını söyledi.
Seçici kredi mekanizmaları, ihracat finansmanı ve yatırım teşviklerinin para politikasını desteklemesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “Bankaların kredi faizlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 300 baz puanlık indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıklamalarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.
İTO’nun ekim ayı meclis toplantısında küresel ve ulusal ekonomik gelişmeleri değerlendiren Avdagiç, son çeyrekte Türkiye ekonomisinin dinamiklerine dikkati çekerek, “Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin ana hedefinin, aynı zamanda dezenflasyonun maliyetini üretime daha uzun süre fatura etmeyecek bir politika setini devreye almak olmasının beklentisi içindeyiz” ifadelerini kullandı.
Avdagiç, artan maliyetler ve jeopolitik riskler karşısında üretim kapasitesini koruyacak tamamlayıcı politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Avdagiç, iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ederek seçici kredi mekanizmalarının, ihracat finansmanının, yatırım teşviklerinin ve enerji maliyetlerini azaltacak politikaların para politikasını desteklemesi gerektiğini ifade etti.
Küresel ekonominin daha yüksek maliyetli ve jeopolitik gelişmelerin daha belirleyici olduğu bir döneme girdiğini kaydeden Avdagiç, Türkiye’nin bu süreçte şokları tamamen ortadan kaldırmak yerine bunların ekonomi üzerindeki etkisini sınırlamaya odaklanması gerektiğini dile getirdi. Avdagiç, “2026’nın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin temel sınavı yalnızca enflasyonu düşürmek olmayacak, enflasyonu düşürürken üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini korumamız da gerekecek” dedi.
İTO Başkanlığı’na yeniden aday
İTO’nun 21’inci döneminin son meclis toplantısında konuşan Avdagiç, 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde yeniden başkanlığa aday olduğunu da açıkladı. Görev süresince üye firmaların rekabet gücünü artırmaya, dijitalleşmeye ve girişimcilik ekosistemini geliştirmeye odaklandıklarını belirten Avdagiç, yeni dönemde de çalışmalarını sürdürmek istediklerini söyledi.