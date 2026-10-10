İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Enflasyonu düşürürken ihracatı korumalıyız

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Seçici kredi mekanizmaları, ih­racat finansmanı ve yatırım teş­viklerinin para politikasını des­teklemesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “Bankaların kredi faiz­lerini, Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankasının (TCMB) 300 baz puanlık indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıkla­malarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

İTO’nun ekim ayı meclis top­lantısında küresel ve ulusal eko­nomik gelişmeleri değerlendi­ren Avdagiç, son çeyrekte Türki­ye ekonomisinin dinamiklerine dikkati çekerek, “Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin ana hedefinin, aynı zamanda de­zenflasyonun maliyetini üretime daha uzun süre fatura etmeyecek bir politika setini devreye almak olmasının beklentisi içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, artan maliyetler ve je­opolitik riskler karşısında üretim kapasitesini koruyacak tamam­layıcı politikalara ihtiyaç olduğu­nu söyledi. Avdagiç, iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ederek seçici kredi meka­nizmalarının, ihracat finansma­nının, yatırım teşviklerinin ve enerji maliyetlerini azaltacak po­litikaların para politikasını des­teklemesi gerektiğini ifade etti.

Küresel ekonominin daha yük­sek maliyetli ve jeopolitik geliş­melerin daha belirleyici olduğu bir döneme girdiğini kaydeden Avdagiç, Türkiye’nin bu süreç­te şokları tamamen ortadan kal­dırmak yerine bunların ekonomi üzerindeki etkisini sınırlamaya odaklanması gerektiğini dile ge­tirdi. Avdagiç, “2026’nın son çey­reğinde Türkiye ekonomisinin temel sınavı yalnızca enflasyonu düşürmek olmayacak, enflasyo­nu düşürürken üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini koruma­mız da gerekecek” dedi.

İTO Başkanlığı’na yeniden aday

İTO’nun 21’inci döneminin son meclis toplantısında konu­şan Avdagiç, 27 Ekim’de yapıla­cak seçimlerde yeniden başkan­lığa aday olduğunu da açıkladı. Görev süresince üye firmaların rekabet gücünü artırmaya, diji­talleşmeye ve girişimcilik eko­sistemini geliştirmeye odaklan­dıklarını belirten Avdagiç, yeni dönemde de çalışmalarını sür­dürmek istediklerini söyledi.