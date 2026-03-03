İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Robotların dünyasında YZ, beka meselesidir

Dünyanın önde gelen tek­noloji üreticilerinin bu­luşma merkezi Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC26) bu yıl ne tabletler ne akıllı telefonlar ne de konsept otomobiller ön plan­da. Çin’in yeni yıl kutlamalarında yaptığı dans şovla dikkatleri üze­rine çeken insansı robotlar, Bar­selona’daki fuarın da gözdesi oldu. Yakın gelecekte birçok basit işi in­sanların elinden alması beklenen yapay zekâ destekli robotlar için “metal yaka” kavramı kullanılma­ya başlandı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) davetlisi olarak takip etti­ğimiz fuarda Çinli firmaların ser­gilediği insansı robotların yanına yapay zekâ teknolojileri de hemen her şirketin öne çıkardığı ürün ol­du. Fuarda 19’u milli iştirak kap­samında olmak üzere Türkiye’den toplam 39 katılımcı firma, kuru­luş ve teknoloji girişimi yer aldı. İTO’nun iştiraklerinden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Teknopark İstanbul’dan firmalar ve girişimler de fuara katılım sağ­ladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yapay zekânın meslekleri ortadan kaldırmadığını, meslekleri dönüş­türdüğünü vurguladı. Avdagiç, fi­ziksel yapay zekânın depo, lojistik ve üretim sektörlerinde de hızlı bir dönüşümü beraberinde getirdiği­ne dikkati çekerek, “Üretken ya­pay zekâ araçlarının 2022’de ha­yatımıza girmesiyle birlikte üni­versiteye yeni başlayan gençler bu yıl haziranda mezun oluyor ve üniversiteliler ilk kez bu yıl iş ha­yatına atılacaklar” diye konuştu. Yeni mezun kuşağın en büyük ra­kibinin yapay zekâ olacağını kay­deden Avdagiç, dünyada eski ku­ralların artık geçerli olmadığına, yenilerinin ise henüz yazılmak­ta olduğu bir dönemin yaşandığı­nı değindi. Avdagiç, “Yapay zekâyı Türkiye’nin yeni büyüme modeli, yeni ihracat hikayesi ve yeni küre­sel konumunun belirleyicisi yap­malıyız. Teknolojiyi yalnız kulla­nan değil, geliştiren gençler yetiş­tirmeye odaklanmayı ülkemiz için beka meselesi görüyoruz” dedi.

6,4 trilyon dolarlık kapı açıldı

Yapay zekânın iş dünyasın­da yarattığı etkiyi bir tehdit değil, bir dönüşüm olarak gördüklerini anlatan Avdagiç, İTO olarak üye işletmelere yönelik yapay zekâ okuryazarlığını, dijital dönüşüm danışmanlığını ve yeniden bece­ri kazandırma programlarını kap­samlı biçimde genişletmeyi ön­gördüklerini belirtti. Avdagiç, söz­lerini şöyle sürdürdü: “GSMA’nın Mobil Ekonomi 2024 raporuna göre, mobil teknolojilerin küresel ekonomiye katkısının 2030 yılı­na kadar 6,4 trilyon dolara ulaşma­sı bekleniyor. Yalnızca 5G’nin bu katkıdaki payının 930 milyar dola­rı aşacağı öngörülüyor. IHS Mar­kit’in hazırladığı ve Dünya Eko­nomik Forumu tarafından da re­ferans alınan araştırmaya göre ise küresel 5G değer zinciri, 2035’e kadar 22 milyonun üzerinde istih­damı destekleyecek. Bu tutarlar, dijital dönüşümün bir tercih değil, ekonomik büyümenin temel dina­miği olduğunu ortaya koyuyor.”

“Enerjide ek kapasite fiyatı dengeliyor”

Artan petrol fiyatlarını değerlendiren Şekib Avdagiç, enerji fiyatları konusunda, Ukrayna Savaşı’nın ardından dünyada depolama kapasitelerinin artırıldığını söyledi. Avdagiç, “Türkiye’nin daha yüksek depolama kapasitesi var. Alternatif kaynaklar da hızlıca devreye girecektir” dedi. Piyasalara yönelik alınan tedbirlerin etkili olduğunu ve felaket tellallarının beklentilerinin gerçekleşmediğini ifade eden Avdagiç, “Türkiye stres sınavını başarı ile geçmiştir’ diyebiliriz" diye konuştu.