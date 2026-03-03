İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Robotların dünyasında YZ, beka meselesidir
Dünya Mobil Kongresi’nde yapay zekâ (YZ) destekli insansı robotlar ön plandaydı. Teknoloji dünyasındaki hızlı değişime dikkat çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, teknolojiyi yalnız kullanan değil, geliştiren gençler yetiştirmeye odaklanmayı Türkiye için beka meselesi olarak gördüklerini ifade etti.
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinin buluşma merkezi Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC26) bu yıl ne tabletler ne akıllı telefonlar ne de konsept otomobiller ön planda. Çin’in yeni yıl kutlamalarında yaptığı dans şovla dikkatleri üzerine çeken insansı robotlar, Barselona’daki fuarın da gözdesi oldu. Yakın gelecekte birçok basit işi insanların elinden alması beklenen yapay zekâ destekli robotlar için “metal yaka” kavramı kullanılmaya başlandı.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) davetlisi olarak takip ettiğimiz fuarda Çinli firmaların sergilediği insansı robotların yanına yapay zekâ teknolojileri de hemen her şirketin öne çıkardığı ürün oldu. Fuarda 19’u milli iştirak kapsamında olmak üzere Türkiye’den toplam 39 katılımcı firma, kuruluş ve teknoloji girişimi yer aldı. İTO’nun iştiraklerinden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Teknopark İstanbul’dan firmalar ve girişimler de fuara katılım sağladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yapay zekânın meslekleri ortadan kaldırmadığını, meslekleri dönüştürdüğünü vurguladı. Avdagiç, fiziksel yapay zekânın depo, lojistik ve üretim sektörlerinde de hızlı bir dönüşümü beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, “Üretken yapay zekâ araçlarının 2022’de hayatımıza girmesiyle birlikte üniversiteye yeni başlayan gençler bu yıl haziranda mezun oluyor ve üniversiteliler ilk kez bu yıl iş hayatına atılacaklar” diye konuştu. Yeni mezun kuşağın en büyük rakibinin yapay zekâ olacağını kaydeden Avdagiç, dünyada eski kuralların artık geçerli olmadığına, yenilerinin ise henüz yazılmakta olduğu bir dönemin yaşandığını değindi. Avdagiç, “Yapay zekâyı Türkiye’nin yeni büyüme modeli, yeni ihracat hikayesi ve yeni küresel konumunun belirleyicisi yapmalıyız. Teknolojiyi yalnız kullanan değil, geliştiren gençler yetiştirmeye odaklanmayı ülkemiz için beka meselesi görüyoruz” dedi.
6,4 trilyon dolarlık kapı açıldı
Yapay zekânın iş dünyasında yarattığı etkiyi bir tehdit değil, bir dönüşüm olarak gördüklerini anlatan Avdagiç, İTO olarak üye işletmelere yönelik yapay zekâ okuryazarlığını, dijital dönüşüm danışmanlığını ve yeniden beceri kazandırma programlarını kapsamlı biçimde genişletmeyi öngördüklerini belirtti. Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “GSMA’nın Mobil Ekonomi 2024 raporuna göre, mobil teknolojilerin küresel ekonomiye katkısının 2030 yılına kadar 6,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yalnızca 5G’nin bu katkıdaki payının 930 milyar doları aşacağı öngörülüyor. IHS Markit’in hazırladığı ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından da referans alınan araştırmaya göre ise küresel 5G değer zinciri, 2035’e kadar 22 milyonun üzerinde istihdamı destekleyecek. Bu tutarlar, dijital dönüşümün bir tercih değil, ekonomik büyümenin temel dinamiği olduğunu ortaya koyuyor.”
“Enerjide ek kapasite fiyatı dengeliyor”
Artan petrol fiyatlarını değerlendiren Şekib Avdagiç, enerji fiyatları konusunda, Ukrayna Savaşı’nın ardından dünyada depolama kapasitelerinin artırıldığını söyledi. Avdagiç, “Türkiye’nin daha yüksek depolama kapasitesi var. Alternatif kaynaklar da hızlıca devreye girecektir” dedi. Piyasalara yönelik alınan tedbirlerin etkili olduğunu ve felaket tellallarının beklentilerinin gerçekleşmediğini ifade eden Avdagiç, “Türkiye stres sınavını başarı ile geçmiştir’ diyebiliriz" diye konuştu.