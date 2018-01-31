İTO, İstanbul Park’ın yerine dev bir fuar merkezi planlıyor

31 Ocak 2018

Sercan AKINCI

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, Anadolu yakasında bir fuar merkezinin ihtiyaç olduğunu ifade etti. Oran, Formula 1 yarışlarının düzenlenmesi için 300 milyon liralık yatırımla yapılan, fakat organizasyon ile yaşanan sıkıntıların ardından bir süre atıl kalan İstanbul Park’ın fuar alanına dönüştürülebileceğini söyledi. İstanbul Park’ta şu an için kiracı bulunuyor. Alanda başka bir proje yapılması için kira sözleşmesinin biteceği 2023 yılı bekenecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, geçen yıl 11 Aralık’ta vefat eden önceki Başkanı İbrahim Çağlar döneminde gündeme gelen fuar projelerini sürdürme kararında. En önemli gündemi de Dünya Ticaret Merkezi’nin fuar alanı olarak yenilemesi, büyütülmesi… Bu projeye 1.5- 2 milyar liralık yatırım öngörülüyor. 3. Havalimanı civarında yeni bir fuar merkezine de ihtiyaç olduğunu belirten Oran, “İstanbul Park alanını kiraya verdik. Anadolu Yakası’nda da fuar alanı yok. Genişletilebilirse, orada da bir fuar düşünülebilir” dedi.

İTO Başkanı Öztürk Oran, başkanlık koltuğuna yeni oturdu. Gündem ve öncelikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiklerinde mevcut projeleri sürdürme kararı aldıklarını ifade eden Oran, bunların yanında yeni neler yapabileceklerine de çalıştıklarını belirtti. Oran, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, odanın en önemli projeleri hakkında şu bilgileri verdi: “İstanbul Fuar merkezi 700 bin metrekarelik bir alan. Kirada olan yerler mahkemelik. Mahkeme sonucu bizim lehimize olursa proje alanına dahil edeceğiz. 10 yılı doldurduğu için dava açtık. Sonuçlarını bekliyoruz. Bütün ortakların çıkarı söz konusu. 3’üncü havalimanına yakın bir yer tahsis edilirse burada da Kitapkent projesini hayata geçirmek istiyoruz. O bölgede yapılacak bir fuar alanı daha büyük ve uluslararası ölçekte olabilir.” AHL, 3’üncü Havalimanı faaliyete geçtikten sonra kapanacak. Çok büyük ve değerli arazisinin ne yapılacağı tartışma konusu. Oran’a, “O bölgede bazı binaları alarak yeni bir fuar alanı oluşturmak gibi bir projeniz var mı?” diye sorduk. “Bizim öyle bir projemiz yok. Atatürk Havalimanı arazisi fuar alanı olursa bize rakip de olmaz. Biz 2017’de 2018’in fuarını bile sattık” dedi. “Anadolu Yakası’nda iyi bir fuar alanı yok”