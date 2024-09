İyileşen ekonomik görünüm gündemde: Fitch kredi notunu artırdı, uzmanlar sonraki için tarih verdi

Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu bir basamak yükselterek "B+"dan "BB-"ye çıkardı ve görünümü "durağan" olarak belirledi. Bu önemli not artışı, Türkiye’nin ekonomik iyileşme sürecinde olduğunu gösteren bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fitch, açıklamasında Türkiye’nin pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüş gibi unsurların sürdürülebilir olduğunu belirtti. Ayrıca, Merkez Bankası rezervlerinin bu yılın sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda ise 165 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Fitch'in açıklamasında, Türkiye’nin ekonomik göstergelerinde dikkat çekici bir iyileşme olduğu, özellikle cari dengede ve döviz rezervlerinde görülen toparlanmanın sürdürülebilirliğine vurgu yapıldı. Türkiye, son dönemde döviz rezervlerini artırma ve ekonomik dengeleri koruma amacıyla para politikalarında sıkılaşmaya gitmişti. Bu adımlar, kredi notunun iyileşmesinde doğrudan etkili oldu.

Bu gelişme, Türkiye'nin ekonomik istikrarında belirgin bir iyileşmeye işaret ederken, uzmanlar bu yükselişi dış tamponlardaki iyileşme ve para politikalarındaki sıkılaşma ile ilişkilendirdi. Ekonomistlerin konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Türkiye, yatırım yapılabilir not seviyesine üç kademe yaklaştı"

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Fitch Ratings’in not artışı ile Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye ulaşmasına üç kademe kaldığını belirtti. Bürümcekçi, görünümün "durağan" olarak belirlenmesinin ve Fitch’in "politika geri dönüşü riskine" işaret etmesinin, bir sonraki not artışının hemen gerçekleşmeyeceğine işaret ettiğini vurguladı.

Bürümcekçi, “İşler yolunda giderse 2025’teki ilk değerlendirmede görünümün pozitife döndüğünü görebiliriz. Bu yılın son kredi değerlendirmesi, 1 Kasım’da Standard & Poor's (S&P) tarafından yapılacak. Burada bir kademe daha artış bekliyoruz" dedi.

"Merkez Bankası rezervleri not artışında önemli rol oynadı"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de Fitch’in bu kararını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in liderliğindeki ekonomi yönetiminin yaptığı politika düzenlemelerinin bir sonucu olarak değerlendirdi. Ash, "Bu adım, Türkiye'nin iyileşen bir not yörüngesine oturduğunun bir göstergesi. Bu, uluslararası piyasalarda Türkiye’nin hak ettiği bir pozitif değişim olarak algılanacak" dedi.

Ash ayrıca, Moody’s tarafından yapılan kredi notu yükseltme kararının da bu trendi doğruladığını belirtti. Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu iki kademe birden yükseltmiş ve Türkiye ekonomisinin geleceğine dair olumlu beklentilere işaret etmişti.

"Türkiye'nin not artışı hızlanabilir"

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise Fitch'in not artırımını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. "Not artışı bekleniyordu, ancak kesin değildi. Bunun gerçekleşmesi Türkiye’nin doğru yolda olduğunun bir göstergesi," diyen Aslanoğlu, Türkiye’nin yatırım yapılabilir kategoriye ulaşması için hala üç not artışına daha ihtiyacı olduğunu belirtti.

Aslanoğlu, “Genellikle not indirimi daha kolay olur, ancak yükselme daha zor gerçekleşir. Türkiye’nin not artışlarının bu kadar hızlı gelmesi, ekonomi politikalarının yerinde olduğunu ve iyileşmenin hızlandığını gösteriyor,” dedi. Fitch’in özellikle para politikasına odaklandığını ve Merkez Bankası’nın sıkı para politikasının rezervlerin artırılmasında önemli rol oynadığını kaydeden Aslanoğlu, bu sürecin devam etmesi halinde Türkiye’nin not artışlarının da devam edebileceğini vurguladı.

Fitch'in not artış serüveni

Fitch Ratings, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti. Bu yılın Mart ayında ise ülkenin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş ve görünümü "pozitif"e çevirmişti. Fitch'in bu son not artışı, Türkiye’nin ekonomi politikalarında attığı adımların dış yatırımcılar ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından pozitif karşılandığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin kredi notundaki bu iyileşme, yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini artırabilir ve dış finansman olanaklarının genişlemesine katkı sağlayabilir. Ayrıca, artan kredi notu, Türkiye'nin ekonomik reformlarını sürdürdüğü takdirde uzun vadede daha fazla yatırımcı çekmesine ve faiz maliyetlerini düşürmesine yardımcı olabilir.

Dünyanın önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's, Moody's ve Fitch'in Türkiye'ye yönelik güncel kredi notu derecelendirmelerine dair ayrıntıların yer aldığı grafik şöyle:



* Sarı: Güncel kredi notu derecelendirmesi.

* Açık yeşil: Yatırım eşiğini ifade eden kredi notu derecelendirmesi.