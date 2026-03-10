İzmir’de kadın iş gücü açığı ve iş dünyasında eşitsizlik tartışıldı

Özlem SARSIN-İZMİR

Zirvede konuşan İzmir Büyük­şehir Belediye Başkanı Dr. Ce­mil Tugay, 8 Mart Dünya Kadın­lar Günü’nde bir tarafta sağlanan ilerlemeyi, mücadeleyi yapanları kutlandığını ancak diğer tarafta kutlama yapacak aşamada olun­madığını söyledi. Tugay, “Kadın­ları güçsüz yapan iş dünyasında yeterince güçlü var olamaması, onlara olanak sağlanmaması ve girişimci kadınlar için yeterince teşvikler sağlanmaması, iyi ni­yetli çabalara rağmen henüz is­tenilen seviyede olunmaması ka­dınların ekonomik açıdan güçsüz ve bağımlı hale gelmesi tüm bun­ların arka planındaki önemli ne­denlerden bir tanesi. İstihdamda kadınlar erkeklere göre çok geri­de. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara çok fazla olanak sunuyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Celep, ka­dınların ekonomiye dahil olma­ması, iş gücünün dışında kalma­sı, hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan dünya için mev­cut ekonomik düzende büyük bir kayıp olduğunu söyleyerek, “İş hayatında cam tavan ve ücret eşitsizliğiyle mücadele için şef­faf ücret politikaları, kota uygu­lamaları, mentorluk programları ve tarafsız performans değerlen­dirme sistemlerinin kurulma­sı şart” dedi. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, Kadınların güvenliği eşitliği, emeğinin karşılığı ve fırsatlara erişim konusunda çözülmesi ge­reken önemli sorunlar olduğu­nu söyleyerek, “Kadınları güç­lenmesi yalnızca bir sosyal ada­let meseleleri değil bir kalkınma, rekabetçilik ve güçlü bir toplum sorunudur. Kadınların payı yara­tıcı ekonomide artmadıkça bü­yümenin hızını ve verimini artır­mamız mümkün değil” dedi.