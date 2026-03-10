İzmir’de kadın iş gücü açığı ve iş dünyasında eşitsizlik tartışıldı
Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu paydaşlığında düzenlenen “Cesaretin adı: Kadın zirvesi-103 yıllık cesaret” başlıklı zirve yapıldı
Özlem SARSIN-İZMİR
Zirvede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir tarafta sağlanan ilerlemeyi, mücadeleyi yapanları kutlandığını ancak diğer tarafta kutlama yapacak aşamada olunmadığını söyledi. Tugay, “Kadınları güçsüz yapan iş dünyasında yeterince güçlü var olamaması, onlara olanak sağlanmaması ve girişimci kadınlar için yeterince teşvikler sağlanmaması, iyi niyetli çabalara rağmen henüz istenilen seviyede olunmaması kadınların ekonomik açıdan güçsüz ve bağımlı hale gelmesi tüm bunların arka planındaki önemli nedenlerden bir tanesi. İstihdamda kadınlar erkeklere göre çok geride. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara çok fazla olanak sunuyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Celep, kadınların ekonomiye dahil olmaması, iş gücünün dışında kalması, hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan dünya için mevcut ekonomik düzende büyük bir kayıp olduğunu söyleyerek, “İş hayatında cam tavan ve ücret eşitsizliğiyle mücadele için şeffaf ücret politikaları, kota uygulamaları, mentorluk programları ve tarafsız performans değerlendirme sistemlerinin kurulması şart” dedi. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, Kadınların güvenliği eşitliği, emeğinin karşılığı ve fırsatlara erişim konusunda çözülmesi gereken önemli sorunlar olduğunu söyleyerek, “Kadınları güçlenmesi yalnızca bir sosyal adalet meseleleri değil bir kalkınma, rekabetçilik ve güçlü bir toplum sorunudur. Kadınların payı yaratıcı ekonomide artmadıkça büyümenin hızını ve verimini artırmamız mümkün değil” dedi.