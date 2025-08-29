İZTO Başkanı Özgener’den konkordato çağrısı: Alacakları da koruyan bir düzenleme yapılmalı

Özlem SARSIN

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Öz­gener, ağustos ayı meclis top­lantısında konuştu. Özgener, kon­kordato konusunda üyelerden yo­ğun bildirim aldıklarını belirterek “Şirketlerin toplam içindeki payı küçük görünse de, konkordato ilan eden firmaların tüm mali yüküm­lülüklerinin dondurulması üretim zincirini olumsuz etkiliyor.

Dolayı­sıyla, konkordato konusunun yal­nızca firma bazında değil, üretim ve değer zincirleri perspektifinden ele alınması gerekiyor. Bu amaçla, ‘alacaklıları da koruyan’ bir düzen­leme getirilmesinin kritik olduğu­nu değerlendiriyoruz. Bu önerileri­mizin yer aldığı girişim yazımızı 21 Ağustos’ta Adalet Bakanlığı ve Ça­lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile paylaşmak üzere TOBB’a ilettik. Reel piyasada haksız rekabet yara­tan bu durumun en kısa sürede so­na ermesini diliyoruz” dedi.

“Tüketici güven endeksleri hızla geriliyor”

Ortaya çıkan finansal belirsizlik­lerin de tabloyu daha karmaşık ha­le getirdiğini dile getiren Özgener, “Bölgesel banka iflasları, kur dalga­lanmaları ve finansal piyasalarda­ki ani kırılmalar, şirketlerin mali­yetlerini yükseltirken, bireylerin alım gücünü de doğrudan etkiliyor. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar, özellikle sabit gelirli kesimler için ciddi refah kayıpları yaratıyor. Bü­tün bu gelişmelerin en somut etkisi, hiç kuşkusuz, bireyler üzerinde his­sediliyor.

Tüketici güven endeks­lerinin son yıllarda pek çok ülkede hızla gerilemesi, belirsizliklerin bi­reylerin psikolojisi ve davranışla­rı üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor. Normalde tüketiciler ve firmalar yüksek enflasyon koşul­larında fiyatların daha da artacağı beklentisi ile satın almalarını hız­landırırlar. Ancak, bugünkü duruma baktığımızda fiyatlar genel seviye­si o kadar yüksek seyrediyor bu du­rumun da ekonomide durgunluğu beslediğini ve yani durgunluk içinde enflasyon yani Stagflasyon koşulla­rının oluştuğunu görüyoruz” dedi.

“Hanehalklarında güvensizlik algısı var”

Küresel şirketlerin yatırımlarını ertelemesi veya üretimlerini baş­ka ülkelere kaydırmasının iş güven­cesini azaltarak işsizliği artırdığını kaydeden Özgener, “Sonuç olarak, gelir dağılımı bozuluyor; yüksek gelir grupları varlıklarını koruya­bilirken sabit gelirli bireyler hızla yoksullaşıyor. Bu gelişmelerin ülke­mizdeki etkisini bu ay Merkez Ban­kası’nın yayınladığı yılın üçüncü enflasyon raporu çalışmasında ve­rilerle görme imkanımız oldu.

Buna göre; Türkiye ekonomik belirsizlik endeksi 2021 yılı sonunda yaşanan döviz kuru gelişmeleri sonucunda en yüksek seviyesine ulaşmış; Mart 2025 itibarıyla en düşük seviyesi­ni görmüş. Temmuz 2025 itibarıy­la ise tarihsel ortalamasının hafif altında yer alıyor. Aynı dönem iti­barıyla Türkiye belirsizlik endek­sinin Avrupa Birliği ortalamasının altında seyretmeye devam etmesi, ekonomik öngörülebilirliğin göre­ce olarak arttığına ve belirsizlik al­gısında istikrarlı bir iyileşme süre­cine girildiğine işaret ediyor.

Fakat Avrupa Birliği ile eş zamanda yapıl­maya başlanan bu endeksin Türki­ye sektörel ayrımı, hanehalklarının yüksek belirsizlik algısını yansıtı­yor. Bu araştırmada da, tıpkı enflas­yon beklentileri araştırmalarında olduğu gibi, belirsizlik ya da güven­sizlik algısının en yüksek olduğu bi­rimlerin küçük birimler ve ağırlıklı olarak hane halkları olduğu sonucu ortaya çıkıyor” dedi.

Özgener, Merkez Bankası Enf­lasyon Raporunun bazı verile­riyle ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, “Tahsili gecikmiş ala­caklar, karşılıksız çek oranları ve konkordato gibi verilerin tarih­sel ortalamaların altında olduğu belirtiliyor. Ancak, bu noktada iki hususta farklı düşündüğümü be­lirtmek istiyorum. İlk olarak, mik­ro düzeyde sektörler ve emek yo­ğun KOBİ’ler farklı biçimlerde et­kileniyor.

Merkez Bankası’nın da vurguladığı üzere enflasyon; ağır­lıklı olarak hizmet sektöründen kaynaklanıyorken, yavaşlama sa­nayi sektöründe yoğunlaşıyor. Bu durum, uygulanan politikaların maliyetinin orantısız biçimde mal üreten sektörler tarafından üst­lenildiğini gösteriyor. Enflasyonu düşürme süreci uzadıkça, piya­sa aktörlerinin programa duydu­ğu güvenin ve desteğin korunması için sektörler ve alt sektörler ba­zında mikro önlemler alınması ge­rektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Enflasyon hizmet sektöründen kaynaklanıyor”

