Japonya 640 milyon dolarlık savunma planında rotayı Türk İHA'larına çevirdi

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Jeopolitik geirilimlerin gölgesinde Japonya savunma harcamalarını artırırken, 2026 mali yılında yıllık savunma harcamalarının, ülkenin gayri safi yurtiçi milli hasılasının yüzde 1,9'una erişmesi bekleniyor. Tokyo yönetimi 2027'de ise bu oranı yüzde 2 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Çin, Kuzey Kore ve Rusya'dan gelebilecek bölgesel tehditlere karşı hem teknolojik hem de askeri olarak proaktif bir savunma anlayışına geçen Japonya, tedarikçilerini çeşitlendirmeyi amaçlarken rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Türk İHA'larına ilgi artıyor

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ile görüşmesinin ardından, Türkiye'nin, insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti.

Koizumi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Görgün ile bir araya geldiğini açıkladı.

"Türkiye, İHA geliştirme de dahil olmak üzere, ulusal savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem veren bir ülke." değerlendirmesinde bulunan Koizumi, Görgün ile bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Görgün, Japonya'da temaslarda bulunmuştu

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, savunma sanayii alanında temaslarda bulunmak üzere Japonya'yı ziyaret etmiş, Tokyo ve Kobe'de üst düzey görüşmeler, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurumlarla temaslar ve sanayi tesisi ziyaretleri gerçekleştirmişti.

Görgün, ziyaret çerçevesinde Japonya Savunma Bakanı, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ve Deniz Öz Savunma Kuvvetleri komutanları, Japonya Savunma Teçhizat ve Teknoloji Ajansı (ATLA) Başkanı ve kurum yetkilileriyle de bir araya gelmişti.

Türkiye'nin İHA tecrübesinden yararlanacak

Öte yandan 2026 savunma bütçesinde kıyı savunması için 640 milyon dolarlık bir kaynak ayıran Japonya'nın 2028'e kadar insansız hava, deniz üstü ve denizaltı araçlarından oluşan "SHIELD" sistemini devreye almayı planladığı, bu kapsamda ithalata ağırlık vereceği ve Türkiye'nin İHA alanındaki tecrübesinden yararlanılabileceği konuşuluyordu.

Japonya, artan bölgesel tehditler karşısında kıyı savunmasını güçlendirmek için İHA ve diğer insansız platformlarda Türkiye ile savunma iş birliğini geliştirmeyi değerlendirirken, Şinciro-Görgün görüşmesinin ardından gelen açıklamalar dikkatleri bir kez daha Türkiye'ye çevirdi.