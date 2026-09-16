Japonya'da dış ticaret dördüncü ayda da açık verdi

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Japonya’da yükselen petrol fiyatlarının ekonomiye faturası büyüyor. Maliye Bakanlığı’nın öncü verilerine göre ülke ağustos ayında yaklaşık 1,1 trilyon yen, yani 7 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.

Böylece Japonya’nın dış ticaret dengesi üst üste dördüncü ayda da açık verdi. Temmuz ayında yaklaşık 634,5 milyar yen olan açık, ağustosta belirgin biçimde büyüdü.

İthalat yüzde 28 arttı

Japonya’nın ağustos ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 11,15 trilyon yene ulaştı. Artışta petrol fiyatlarının yükselmesi belirleyici oldu.

Petrol ihtiyacının neredeyse tamamını ithalatla karşılayan Japonya, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki düşük gemi trafiğinden en fazla etkilenen büyük ekonomiler arasında bulunuyor.

Ham petrol ithalatının miktarı yüzde 3,6 artarken, ödediği tutardaki yükseliş yüzde 58,7’ye ulaştı.

İhracattaki artış yetmedi

Aynı dönemde Japonya’nın ihracatı yüzde 19,3 artarak yaklaşık 10 trilyon yene çıktı. Bilgisayar çipleri ve otomobiller dış satıştaki büyümenin ana kaynakları oldu.

ABD’ye ihracat yıllık yüzde 24,9 artarken, ABD’den yapılan ithalat yüzde 55,2 yükseldi. Avrupa’ya ihracat yüzde 11, ithalat ise yüzde 20,4 arttı.

Güçlü ihracata rağmen enerji ithalatındaki sert yükseliş dış ticaret dengesinin yeniden açığa dönmesini engelleyemedi.

Petrol 60 dolarlardan 100 doların üzerine çıktı

Brent petrol geçen yıl varil başına 60 dolarların üst bölümünde işlem görürken, Orta Doğu’daki çatışmalarla birlikte 100 doların üzerine çıktı. Fiyat nisan ayında 118 dolara kadar yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki bu değişim, enerji kaynakları açısından dışa bağımlı olan Japonya’nın ithalat maliyetini hızla yukarı çekti.

Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin gerilemesi de Japonya’nın enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Gözler şimdi Japonya Merkez Bankası'nda

Artan petrol faturası ve zayıf yen, Japonya Merkez Bankası üzerindeki faiz baskısını da artırıyor. Banka 17-18 Eylül’de gerçekleştireceği toplantıda faiz kararını açıklayacak.

Piyasalar politika faizinin yüzde 1’den yüzde 1,25’e yükseltilmesini büyük ölçüde fiyatlıyor. Daha yüksek faiz yenin güçlenmesini sağlayarak petrol, gıda ve diğer ithal ürünlerin yerel para cinsinden maliyetini azaltabilir.

Buna karşılık güçlü yen, Toyota gibi ihracat ağırlıklı Japon şirketlerinin yurt dışı gelirlerinin yen karşılığını aşağı çekebilecek bir risk oluşturuyor.