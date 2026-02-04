Japonya’nın üç büyük bankası 1 trilyon yen barajını aştı

Japonya’da uzun yıllar sonra değişen para politikası, bankacılık sektöründe tarihi sonuçlar doğurdu. Ülkenin üç büyük finans kuruluşu olan Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group ve Mizuho Financial Group, 2025 mali yılının Nisan-Aralık döneminde rekor seviyelerde net kâr elde etti. Üç banka da dokuz aylık dönemde 1 trilyon yen eşiğini aşarak sektör için önemli bir dönüm noktasına imza attı.

İlk sırada Mitsubishi UFJ Financial Group

Japonya’nın en büyük bankası konumundaki Mitsubishi UFJ Financial Group, söz konusu dönemde net kârını yıllık bazda yüzde 3.7 artırarak 1.8 trilyon yene (yaklaşık 11.6 milyar dolar) yükseltti.

Sumitomo Mitsui Financial Group ise daha güçlü bir büyüme sergiledi. Bankanın net kârı yüzde 22.8 artışla 1.4 trilyon yene (yaklaşık 8.9 milyar dolar) ulaştı.

Mizuho Financial Group da dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Net kârını yüzde 19,2 artıran Mizuho, 1.1 trilyon yen (yaklaşık 6.5 milyar dolar) kâr açıklayarak bu dönemde ilk kez 1 trilyon yen barajını aşmış oldu.

Yükselen faizler etkili oldu

Bankaların kâr artışında en önemli faktörlerden biri yükselen faiz oranları oldu. Daha yüksek faiz ortamı, kredi gelirlerini artırırken, kurumsal müşterilerden elde edilen ücret ve komisyon gelirleri de güçlü seyretti. Özellikle şirket birleşmeleri ve satın almalarına yönelik danışmanlık hizmetleri, bankaların gelir tabanını genişletti.

Politika faizi son 30 yılın en yüksek seviyesinde

Aralık ayında Japonya Merkez Bankası, politika faizini son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Bu adımın ardından üç büyük banka da kredi ve yatırım gelirlerinde artışın süreceğini öngörüyor. Bankalar, mevcut faiz ortamının önümüzdeki dönemde kârlılığı desteklemeye devam edeceği görüşünde.