Jeotermalden 2040’a kadar YEKDEM desteği talebi

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Jeotermal Enerji Derneği (JED), Türkiye Büyük Mil­let Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama yılında jeotermal ya­tırımların önünü açacak düzen­lemelerin gündeme alınmasını istedi. Dernek; YEKDEM kapsa­mındaki santrallerin işletmeye giriş süresinin 2030’dan 2040’a uzatılması, izin ve ruhsat süreç­lerinin tek merkezden koordine edilmesi ve arama-sondaj yatı­rımlarına yönelik desteklerin ge­liştirilmesini talep etti.

JED Yönetim Kurulu Başka­nı Ali Kındap, sektörün öncelik­li gündem maddelerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile paylaştıklarını belirterek, jeoter­mal yatırımlarında uzun vadeli öngörülebilirliğin artırılması ge­rektiğini söyledi.

Öncelikli talep 2040 takvimi

Kındap, sektörün ilk talebinin YEKDEM kapsamındaki sant­rallerin işletmeye giriş tarihinin 31 Aralık 2030’dan 2040’a uza­tılması olduğunu belirtti. Jeoter­mal santrallerin ruhsatlandırma, izin, denetim, imar ve taşınmaz temini süreçlerinin tek merkez­den yürütülmesini istediklerini kaydeden Kındap, arama ve son­daj yatırımlarında risk paylaşımı ve sigorta modelleri dahil teşvik­lerin geliştirilmesini talep ettik­lerini ifade etti. Dernek ayrıca güneş enerjisiyle hibrit jeotermal santral­lerin geliştirilmesi, jeo­termalin entegre kulla­nımının teşvik edilme­si, stratejik mineraller ve Geliştirilmiş Jeoter­mal Sistemler konusun­da yeni düzenlemeler yapılması­nı önerdi.

Hedef 4.500 MW

Türkiye’nin 2035 Ulusal Ener­ji Hedefi’nde jeotermal kurulu gücünün mevcut yaklaşık 1.800 MW seviyesinden 4.500 MW’a çıkarılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Kındap, sektörün bu yatırım hedefini ger­çekleştirecek finansal kapasite ve insan kay­nağına sahip olduğunu belirtti. Mevcut yapı­da jeotermal yatırımla­rının merkezi ve yerel yönetimlerde farklı uy­gulamalarla karşılaştı­ğını ifade eden Kındap, farklı izin ve denetim süreçlerinin yatırım sürelerini uzattığını ve maliyet­leri artırdığını söyledi. Kındap, yeni yasama yılında bütüncül bir Jeotermal Kanunu’nun Meclis gündemine alınmasını bekledik­lerini belirterek, tüm süreçlerin ortak standartlarla yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Türk jeotermal sektörünün TBMM'den 6 talebi

* Tek merkezden koordinasyon: Ruhsat, izin, denetim, veri yönetimi ve taşınmaz temini süreçlerini koordine edecek uzmanlaşmış güçlü bir yapı kurulmalı.

* Bütüncül Jeotermal Kanunu: Elektrik üretiminin yanı sıra ısıtma, seracılık, kurutma, termal turizm ve stratejik madenciliği kapsayan yeni bir yasal çerçeve oluşturulmalı.

* Arama ve sondaja destek: Jeotermal arama ve sondaj yatırımlarına vergi teşvikleri, risk paylaşımı ve sigorta mekanizmaları sağlanmalı.

* Süper İzin” kapsamına alınmalı: Rüzgâr ve güneş yatırımlarında uygulanan izin kolaylıkları jeotermal yatırımlara da uygulanarak yatırım süreçleri hızlandırılmalı.

* Yeni teknolojiler desteklenmeli: Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler (EGS), kızgın kuru kayaç teknolojileri ve jeotermal akışkandan lityum, bor gibi elementlerin geri kazanımına yönelik mevzuat ve teşvik altyapısı oluşturulmalı.