JPMorgan, Brexit sonrası 4 bin çalışanın işine son verebilir
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, Brexit sonrasında İngiltere'de 4 bin çalışanın işine son verebileceklerini söyledi.
JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon, Brexit sonrasında AB ile İngiltere arasında finansal hükümlerin ayrışması halinde, bankanın İngiltere'deki 4 bin çalışanın işine son verebileceğini belirtti.
Davos Zirvesi'ne katılan Dimon, BBC'ye yaptığı açıklamada, Brexit görüşmelerinde beklentileri karşılayacak bir sonuca ulaşılamaması durumunda, bankanın İngiltere'deki 16 bin çalışanının dörtte birinin işten çıkartılabileceğini ifade etti.
Uzun vadeli işgücü kaybı tahminlerini yukarı yönlü revize edeceklerini kaydeden Dimon, böyle bir senaryonun Londra'yı bir finans merkezi olarak kötü etkileyeceğini vurguladı.
JPMorgan, daha önce İngiltere'de uzun vadeli işgücü kaybının ü 500 ve 1.000 arasında olacağı tahmininde bulunmuştu.