JPMorgan'dan Fed tahmini: Faiz artış beklentisi öne çekildi

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında politika faizini değiştirmemesinin ardından küresel piyasalarda faiz beklentileri yeniden şekillendi. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JPMorgan, Fed'e ilişkin tahminini güncelleyerek ilk faiz artışı beklentisini öne çekti.

Banka, daha önce 2027'nin ikinci yarısında beklediği 25 baz puanlık faiz artışının artık Aralık 2026'da gerçekleşeceğini öngördü.

Warsh'ın mesajları beklentileri değiştirdi

JPMorgan'ın değerlendirmesine göre Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonu yeniden yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılığı vurgulasa da bunu sağlayacak politika adımlarına ilişkin net yönlendirme yapmadı.

Banka, Warsh'ın açıklamalarının yeni başkanın enflasyonla mücadeledeki kredibilitesine ilişkin soru işaretlerini artırabileceğini, bunun da Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri üzerindeki baskıyı yükseltebileceğini ifade etti.

Fed içinde dikkat çeken görüş ayrılığı

Temmuz toplantısında politika faizinin sabit bırakılması piyasalar tarafından büyük ölçüde beklenirken, FOMC'nin 12 üyesinden üçü 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

JPMorgan, yakıt ve gıda fiyatlarındaki yükseliş ile yapay zekâ yatırımlarına bağlı güçlü şirket harcamalarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti. Buna karşın Warsh, faiz artışının tek çözüm olduğu yönünde açık bir mesaj vermedi.

Eylül ihtimali tamamen ortadan kalkmadı

JPMorgan, Aralık ayında beklediği faiz artışının ardından Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında koruyacağını tahmin ediyor.

Banka ayrıca, enflasyonun beklenenden güçlü seyretmesi halinde eylül ayında faiz artırımı ihtimalinin de gündemde kalabileceğini belirtti.

CME Group'un FedWatch verilerine göre piyasalar eylül ayında faiz artışı olasılığını yüzde 65,2 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Fed'in faiz kararından önce yüzde 81 seviyesinde bulunuyordu.

Kurumların beklentileri ayrışıyor

Fed'in bundan sonraki adımlarına ilişkin tahminler finans kuruluşları arasında farklılaşıyor.

Goldman Sachs ile Barclays, yıl sonuna kadar faiz oranlarında değişiklik beklemezken, BofA Global Research eylül ayından başlayarak üç faiz artışı öngörüyor.

Öte yandan uzun süredir Fed konusunda güvercin beklentileriyle öne çıkan Citigroup ise temmuz toplantısının ardından da bu yıl ekim ve aralık aylarında, 2027 Ocak ayında ise bir faiz indirimi beklentisini korudu.