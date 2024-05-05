Kabine yarın toplanıyor: Masada emekli ve dar gelirli de olacak! İşte toplantının başlıkları

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Kabine’de masaya gelecek başlıklar arasında ekonomi odaklı konular öne çıkıyor.

Enflasyonla mücadelede gelinen süreç, emekli ve dar gelirlilerin durumunu iyileştirmek için atılacak adımlar, Bütçe açığının kapatılmasında kritik önemdeki kamuda tasarruf gibi konuların Kabine’nin gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri gibi başlıkların da Kabine’de konuşulması bekleniyor.