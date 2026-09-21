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Kadın liderliği iş dünyasında etki alanını büyütüyor

BUIKAD Başkanı Zuhal Aslı Saka, derneğin 2026-2029 dönemine ilişkin stratejik programını açıkladı. Yeni dönemde proje ve etkinliklerin ortak hedefler doğrultusunda planlanacağı bir çalışma modeline geçileceğini belirten Saka, kadın liderliğini tüm program alanlarının ortak unsuru olarak konumlandırdıklarını söyledi.

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Kadın liderliği iş dünyasında etki alanını büyütüyor

Nezaket ÇETİN - BURSA

Bursa İş Kadınları ve Yö­neticileri Derneği (BUI­KAD), 2026-2029 döne­mine ilişkin stratejik programını açıkladı. BUIKAD Başkanı Zu­hal Aslı Saka tarafından sunulan programda, derneğin proje dene­yimi ve paydaş ilişkilerinin or­tak bir çalışma modeli altında bir araya getirilmesi hedeflendi. Ye­ni dönemde çalışmalar arasında­ki bağın güçlendirilmesi, sürekli­liğin sağlanması ve üretilen değe­rin daha görünür hale getirilmesi amaçlandı.

Beş stratejik eksen

BUIKAD’ın yeni dönemde ka­dınların iş dünyasındaki liderlik, karar alma ve temsil gücünü stra­tejik değere ve kurumsal etkiye dönüştüren bir iş dünyası plat­formu olarak konumlandırılaca­ğını belirten Saka, stratejik yö­nün beş ana eksen üzerine kurul­duğunu ifade etti.

Bu kapsamda kadınların yöne­tim, girişimcilik ve karar meka­nizmalarında daha etkin olması hedeflenirken, üyelerin teknolo­ji, dijital ve yeşil dönüşüm, yeni iş modelleri ve uluslararası rekabet alanlarında gelişimlerinin des­teklenmesi planlandı. Üyeler­de oluşan kapasitenin Bursa’ya yansıtılması ve şehir ile bölgesel kalkınmaya yönelik iş birlikleri­ne dönüştürülmesi de programın hedefleri arasında yer aldı.

Altı program alanında çalışma

Stratejik eksenlerin hayata ge­çirilmesi amacıyla altı stratejik program alanı belirlendi. Tekno­loji ve iş modelleri, yeşil dönü­şüm, ticari iş birlikleri, şehir ve bölgesel kalkınma, iş yaşamında eşitlik ve kariyer gelişimi ile kül­tür-sanat alanlarında çalışmalar yürütülecek.

Kadın liderliğinin ayrı bir ça­lışma başlığı olarak değil, tüm program alanlarında ortak yakla­şım olarak ele alınacağını kayde­den Saka, üyelerin ilgi ve uzman­lıklarına göre sürekli veya proje bazlı katkı sunabileceği bir sis­tem oluşturulacağını söyledi.

Yeni modelde her program ala­nının yıllık öncelikler doğrul­tusunda kendi çalışma planını oluşturması, ihtiyaca göre pro­je, etkinlik, eğitim ve araştırma­lar geliştirmesi planlandı. Fark­lı alanların ortak çalışmalar için bir araya gelebileceği ekiplerin de oluşturulması öngörüldü.

Uluslararası iş birlikleri genişletilecek

Yeni dönemin bir diğer çalışma alanını uluslararası ilişkiler oluş­turdu. Saka, BUIKAD’ın ulusla­rarası ilişkilerini bölgesel iş kon­seyi modeliyle geliştirmeyi plan­ladığını belirterek, Bursa’nın üretim, sanayi ve ihracat kapasi­tesinden hareketle benzer eko­nomik yapılara sahip bölgelerle doğrudan bağlantılar kurulması­nın hedeflendiğini aktardı.

Pakistan ile ilk adımı atılan modelin Tostan, Riga ve Viyana gibi farklı bölgelere genişletilme­si planlandı. Uluslararası temas­ların üyeler açısından yeni pazar ve iş fırsatlarına dönüşmesi için kalıcı ticari bağlantılar oluştu­rulması hedeflendi.

“Stratejiyi kalıcı etkiye dönüştürmek”

Yeni programın yalnızca faali­yetlerin planlanmasına yönelik bir yapı olmadığını belirten Saka, üyelerin bilgi ve deneyimlerinin BUIKAD’ın çalışma alanlarına aktarılmasının, paydaşlarla or­tak ihtiyaçlar doğrultusunda ça­lışmalar geliştirilmesinin ve olu­şan değerin Bursa’ya yansıtılma­sının hedeflendiğini ifade etti.

Saka, yeni dönemin temel yak­laşımını “stratejiyi kalıcı etkiye dönüştürmek” olarak ortaya koy­du. BUIKAD’ın kurumsal kapa­sitesinin üyelerden gelen bilgi ve deneyimle güçlendirilmesinin, bu kapasitenin de Bursa’ya yönelik daha fazla katkıya dönüşmesinin hedeflendiğini belirten Saka, ye­ni dönemde kadınların iş dünya­sındaki üretim, yönetim ve karar alma gücünü daha geniş bir etkiye taşımaya odaklanacaklarını kay­detti.

Kaynak: DÜNYA - BURSA
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