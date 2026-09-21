Kadın liderliği iş dünyasında etki alanını büyütüyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Nezaket ÇETİN - BURSA

Bursa İş Kadınları ve Yö­neticileri Derneği (BUI­KAD), 2026-2029 döne­mine ilişkin stratejik programını açıkladı. BUIKAD Başkanı Zu­hal Aslı Saka tarafından sunulan programda, derneğin proje dene­yimi ve paydaş ilişkilerinin or­tak bir çalışma modeli altında bir araya getirilmesi hedeflendi. Ye­ni dönemde çalışmalar arasında­ki bağın güçlendirilmesi, sürekli­liğin sağlanması ve üretilen değe­rin daha görünür hale getirilmesi amaçlandı.

Beş stratejik eksen

BUIKAD’ın yeni dönemde ka­dınların iş dünyasındaki liderlik, karar alma ve temsil gücünü stra­tejik değere ve kurumsal etkiye dönüştüren bir iş dünyası plat­formu olarak konumlandırılaca­ğını belirten Saka, stratejik yö­nün beş ana eksen üzerine kurul­duğunu ifade etti.

Bu kapsamda kadınların yöne­tim, girişimcilik ve karar meka­nizmalarında daha etkin olması hedeflenirken, üyelerin teknolo­ji, dijital ve yeşil dönüşüm, yeni iş modelleri ve uluslararası rekabet alanlarında gelişimlerinin des­teklenmesi planlandı. Üyeler­de oluşan kapasitenin Bursa’ya yansıtılması ve şehir ile bölgesel kalkınmaya yönelik iş birlikleri­ne dönüştürülmesi de programın hedefleri arasında yer aldı.

Altı program alanında çalışma

Stratejik eksenlerin hayata ge­çirilmesi amacıyla altı stratejik program alanı belirlendi. Tekno­loji ve iş modelleri, yeşil dönü­şüm, ticari iş birlikleri, şehir ve bölgesel kalkınma, iş yaşamında eşitlik ve kariyer gelişimi ile kül­tür-sanat alanlarında çalışmalar yürütülecek.

Kadın liderliğinin ayrı bir ça­lışma başlığı olarak değil, tüm program alanlarında ortak yakla­şım olarak ele alınacağını kayde­den Saka, üyelerin ilgi ve uzman­lıklarına göre sürekli veya proje bazlı katkı sunabileceği bir sis­tem oluşturulacağını söyledi.

Yeni modelde her program ala­nının yıllık öncelikler doğrul­tusunda kendi çalışma planını oluşturması, ihtiyaca göre pro­je, etkinlik, eğitim ve araştırma­lar geliştirmesi planlandı. Fark­lı alanların ortak çalışmalar için bir araya gelebileceği ekiplerin de oluşturulması öngörüldü.

Uluslararası iş birlikleri genişletilecek

Yeni dönemin bir diğer çalışma alanını uluslararası ilişkiler oluş­turdu. Saka, BUIKAD’ın ulusla­rarası ilişkilerini bölgesel iş kon­seyi modeliyle geliştirmeyi plan­ladığını belirterek, Bursa’nın üretim, sanayi ve ihracat kapasi­tesinden hareketle benzer eko­nomik yapılara sahip bölgelerle doğrudan bağlantılar kurulması­nın hedeflendiğini aktardı.

Pakistan ile ilk adımı atılan modelin Tostan, Riga ve Viyana gibi farklı bölgelere genişletilme­si planlandı. Uluslararası temas­ların üyeler açısından yeni pazar ve iş fırsatlarına dönüşmesi için kalıcı ticari bağlantılar oluştu­rulması hedeflendi.

“Stratejiyi kalıcı etkiye dönüştürmek”

Yeni programın yalnızca faali­yetlerin planlanmasına yönelik bir yapı olmadığını belirten Saka, üyelerin bilgi ve deneyimlerinin BUIKAD’ın çalışma alanlarına aktarılmasının, paydaşlarla or­tak ihtiyaçlar doğrultusunda ça­lışmalar geliştirilmesinin ve olu­şan değerin Bursa’ya yansıtılma­sının hedeflendiğini ifade etti.

Saka, yeni dönemin temel yak­laşımını “stratejiyi kalıcı etkiye dönüştürmek” olarak ortaya koy­du. BUIKAD’ın kurumsal kapa­sitesinin üyelerden gelen bilgi ve deneyimle güçlendirilmesinin, bu kapasitenin de Bursa’ya yönelik daha fazla katkıya dönüşmesinin hedeflendiğini belirten Saka, ye­ni dönemde kadınların iş dünya­sındaki üretim, yönetim ve karar alma gücünü daha geniş bir etkiye taşımaya odaklanacaklarını kay­detti.