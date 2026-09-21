Kadın liderliği iş dünyasında etki alanını büyütüyor
BUIKAD Başkanı Zuhal Aslı Saka, derneğin 2026-2029 dönemine ilişkin stratejik programını açıkladı. Yeni dönemde proje ve etkinliklerin ortak hedefler doğrultusunda planlanacağı bir çalışma modeline geçileceğini belirten Saka, kadın liderliğini tüm program alanlarının ortak unsuru olarak konumlandırdıklarını söyledi.
Nezaket ÇETİN - BURSA
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUIKAD), 2026-2029 dönemine ilişkin stratejik programını açıkladı. BUIKAD Başkanı Zuhal Aslı Saka tarafından sunulan programda, derneğin proje deneyimi ve paydaş ilişkilerinin ortak bir çalışma modeli altında bir araya getirilmesi hedeflendi. Yeni dönemde çalışmalar arasındaki bağın güçlendirilmesi, sürekliliğin sağlanması ve üretilen değerin daha görünür hale getirilmesi amaçlandı.
Beş stratejik eksen
BUIKAD’ın yeni dönemde kadınların iş dünyasındaki liderlik, karar alma ve temsil gücünü stratejik değere ve kurumsal etkiye dönüştüren bir iş dünyası platformu olarak konumlandırılacağını belirten Saka, stratejik yönün beş ana eksen üzerine kurulduğunu ifade etti.
Bu kapsamda kadınların yönetim, girişimcilik ve karar mekanizmalarında daha etkin olması hedeflenirken, üyelerin teknoloji, dijital ve yeşil dönüşüm, yeni iş modelleri ve uluslararası rekabet alanlarında gelişimlerinin desteklenmesi planlandı. Üyelerde oluşan kapasitenin Bursa’ya yansıtılması ve şehir ile bölgesel kalkınmaya yönelik iş birliklerine dönüştürülmesi de programın hedefleri arasında yer aldı.
Altı program alanında çalışma
Stratejik eksenlerin hayata geçirilmesi amacıyla altı stratejik program alanı belirlendi. Teknoloji ve iş modelleri, yeşil dönüşüm, ticari iş birlikleri, şehir ve bölgesel kalkınma, iş yaşamında eşitlik ve kariyer gelişimi ile kültür-sanat alanlarında çalışmalar yürütülecek.
Kadın liderliğinin ayrı bir çalışma başlığı olarak değil, tüm program alanlarında ortak yaklaşım olarak ele alınacağını kaydeden Saka, üyelerin ilgi ve uzmanlıklarına göre sürekli veya proje bazlı katkı sunabileceği bir sistem oluşturulacağını söyledi.
Yeni modelde her program alanının yıllık öncelikler doğrultusunda kendi çalışma planını oluşturması, ihtiyaca göre proje, etkinlik, eğitim ve araştırmalar geliştirmesi planlandı. Farklı alanların ortak çalışmalar için bir araya gelebileceği ekiplerin de oluşturulması öngörüldü.
Uluslararası iş birlikleri genişletilecek
Yeni dönemin bir diğer çalışma alanını uluslararası ilişkiler oluşturdu. Saka, BUIKAD’ın uluslararası ilişkilerini bölgesel iş konseyi modeliyle geliştirmeyi planladığını belirterek, Bursa’nın üretim, sanayi ve ihracat kapasitesinden hareketle benzer ekonomik yapılara sahip bölgelerle doğrudan bağlantılar kurulmasının hedeflendiğini aktardı.
Pakistan ile ilk adımı atılan modelin Tostan, Riga ve Viyana gibi farklı bölgelere genişletilmesi planlandı. Uluslararası temasların üyeler açısından yeni pazar ve iş fırsatlarına dönüşmesi için kalıcı ticari bağlantılar oluşturulması hedeflendi.
“Stratejiyi kalıcı etkiye dönüştürmek”
Yeni programın yalnızca faaliyetlerin planlanmasına yönelik bir yapı olmadığını belirten Saka, üyelerin bilgi ve deneyimlerinin BUIKAD’ın çalışma alanlarına aktarılmasının, paydaşlarla ortak ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar geliştirilmesinin ve oluşan değerin Bursa’ya yansıtılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Saka, yeni dönemin temel yaklaşımını “stratejiyi kalıcı etkiye dönüştürmek” olarak ortaya koydu. BUIKAD’ın kurumsal kapasitesinin üyelerden gelen bilgi ve deneyimle güçlendirilmesinin, bu kapasitenin de Bursa’ya yönelik daha fazla katkıya dönüşmesinin hedeflendiğini belirten Saka, yeni dönemde kadınların iş dünyasındaki üretim, yönetim ve karar alma gücünü daha geniş bir etkiye taşımaya odaklanacaklarını kaydetti.