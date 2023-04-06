Kalyon, 100 milyon TL’ye konteyner kent kurdu

Mehtap HALICI

52 bin metrekarelik alana kurulan kentin ihtiyaçlara cevap verdiğini belirten Kalyon Konteyner Kent İslahiye Proje Müdürü Ecdat Aykılıç, “Bölgede ciddi problemler vardı, havalar soğuktu ve insanlar çok zor durumdaydı. Biz de 10 gün içinde depremzedeleri bir yere yerleştirebilmeyi amaçladık. Depremin ardından inşaata koyulduk ve 20 Şubat'ta da depremzedeleri ağırlamaya başladık” dedi. Aykılıç, konteyner kentte insanların mağdur olmaması için elektrik ve altyapı dahil tüm çalışmalarla birlikte projenin 100 milyon TL’ye mal olduğunu söyledi.

Yerli güneş panelleri kuruldu

Bölgede enerji ihtiyacının holding bünyesindeki güneş enerjisi şirketi olan Kalyon PV’nin ürettiği yerli güneş panellerinin kurulmasıyla sağlandığını ve pvc atık miktarını azaltarak çevreye katkı sağlamak amacıyla su arıtma cihazlarının da kurulduğunu belirten Aykılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Kalyon Konteyner Kent; bilim ve teknoloji merkezi, anaokul, ilkokul, ortaokul, çocuk oyun alanı, giyim ve gıda marketleri, çamaşırhane, hamam, mescit, berber, kütüphane, mutfak, fırın gibi çeşitli alanlarla tüm ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tasarlandı.”

Depremin ilk gününden itibaren üniversite olarak depremzedelere hizmet vermeye başladıklarının altını çizen Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, kooperatifçilik yaklaşımıyla ‘Üreterek İyileşiyorum' programını başlattıklarını söyledi. Dereli, şöyle devam etti: “Burada mesleki eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerde konserve yapımı, el işi sepet gibi üretimleri öğretiyoruz. Çünkü depremzedelerin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çabalıyoruz.”

Öğrencilere destek

Sınava hazırlanan öğrencilere de destekler sağladıklarının altını çizen Dereli, “8’inci sınıf (LGS) ve 12’inci sınıf (YKS) öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik, geometri, fen bilimleri ve yabancı branşlarında eğitimler veriyoruz. Aileler, çocuklar ve gençlere yönelik birçok farklı alanda kurslar vererek geniş yelpazede çeşitli programlar sunuyoruz” dedi.