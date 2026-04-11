Kamu bankalarında yeni kredi düzeni! Yakın akrabalara sınırlama genişletildi

Kamu bankalarında kredi kullanımına ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın genel kurullarında alınan kararla, yönetim kurulu üyelerinin yakınlarına yönelik kredi sınırlamasının kapsamı genişletildi.

İkinci derece akrabalar dahil

Mevcut düzenlemede yalnızca eş ve velayet altındaki çocukları kapsayan sınırlama, yapılan değişiklikle ikinci dereceye kadar akrabaları da içine aldı. Böylece anne, baba ve kardeşler de kredi kullanımında belirli sınırlarla karşı karşıya kalacak.

Kredi limitleri nasıl uygulanacak?

Bankacılık Kanunu’na göre, yönetim kurulu üyeleri ve yakınları, bankadan alacakları kredilerde aylık net ücretin 5 katını aşamayacak. Kredi kartı ve çek karnesi kullanımında ise bu sınır 3 kat olarak uygulanmaya devam edecek.

Şeffaflık ve kurumsal yönetim

Yetkililer, düzenlemenin temel amacının kamu bankalarında şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerini güçlendirmek olduğunu belirtiyor. Yeni uygulama, olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Hazine destekli krediler düzenlemenin dışında tutuldu. Tarım ve esnaf kesimine sunulan faiz destekli kredilere erişimde herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Tarım ve esnaf kredileri korunuyor

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla verilen tarım kredileri ile Halkbank’ın esnaf kredileri, düzenlemeden etkilenmeyecek. Böylece bu alanlarda finansmana erişimin kesintiye uğramaması sağlanacak.

Söz konusu değişiklikler, 9 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen genel kurullarda resmen kabul edildi. Aynı toplantılarda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri de yapıldı.