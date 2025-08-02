Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan Kamu Çerçeve Protokolü'nde sona gelindi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yapılan son teklifi kabul ederken, taraflar arasında imzalar atıldı. eki, kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? Anlaşmanın ayrıntıları neler?

Kamu işçilerine ne kadar zam yapacak?

Kamu işçilerine 2025 yılının ilk 6 ayı yüzde 24 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

İkinci 6 ay için günlük 50 lira seyyanen zam ve yüzde 11 zam, üçüncü 6 ay için yüzde 10, dördüncü 6 ay için ise yüzde 6 zam oranlarında anlaşma sağlandı.

Aylık brüt çıplak ücretler ne kadar oldu?

Anlaşmayla taban ücretin Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 42 bin liranın altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin çekildi.

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 42 bin ve üzerinde olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine ise bin 200 lira seyyanen zam yapıldı.

Enflasyonun zam oranlarını aşması haline ne olacak?

2025'in ikinci 6 ayı ve 2026'nın birinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranlarının, belirlenen ücret zammı oranlarını aşması halinde, aşan kısım, bir sonraki 6 ayın ücret zammı oranına ilave edilecek.

2026'nın ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyonun oranının, belirlenen ücret zammı oranını aşması halinde de ikinci yıl ikinci 6 ayın son günündeki ücrete, takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere eklenecek.

20 gün ikramiye ödemesi yapılacak

Toplu iş sözleşmelerinde ilave tediye dışında işçilere ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde 60 günü geçmeyecek şekilde toplu iş sözleşmesinin birinci yılında 20 gün; ikinci yılında ise 60 günü geçmeyecek şekilde 20 gün ikramiye ödemesi yapılacak.

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenecek.

Enflasyon farkı oluşması halinde..

Enflasyon farkının oluşması halinde, aşan kısım da maaşlara yansıtılacak. Önceki dönemden kaynaklanan yüzde 3,68’lik enflasyon farkı da ödemelere eklenecek.

1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerinde uygun olarak enflasyon farkı oransal olarak hesaplanarak aynı usul ve esaslarla zam yapılacak.

Ekli listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışan işçilere ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.

Taban ücret düzenlemesine rağmen ücretleri düşük kalan işyerlerindeki ücretler işe giriş ücreti ile gerekli düzenlemeler yapılacak.