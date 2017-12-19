Kamuda, 2018 için istihdama yönelik genel yatırım esasları belirlendi

19 Aralık 2017

Sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlarda 2018 yılında istihdama yönelik genel yatırım ve finansman programı uygulama esasları belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 2018 yılına ait genel yatırım ve finansman programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair tebliğe göre; kapsam dahilinde kuruluşlarda 2017 yılında ayrılan eleman sayısı belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacak.

1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri sonucunda sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben üç yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklar.

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek.

Kamu teşebbüsleri, zorunlu hallerde, program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecekler.

Kaynak: Reuters