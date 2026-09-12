Kanada 1 trilyon dolarlık sermaye avına çıktı Trump gerilimini fırsata çevirecek

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ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşının şirketleri ve yatırımcıları yeni adresler aramaya zorladığı dönemde Ottawa, dünyanın en büyük fonlarına dikkat çekici bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 14-15 Eylül’de Toronto’da düzenlenecek Kanada Yatırım Zirvesi’nde dünyanın önde gelen yatırımcıları, varlık yöneticileri ve şirket yöneticileriyle buluşacak. Hedef, önümüzdeki beş yılda ülkeye toplam 1 trilyon dolarlık yatırım çekmek.

Kanada yönetimi, ABD’deki siyasi ve ticari oynaklığın küresel sermayenin yönünü değiştirebileceğini düşünüyor. Ottawa’nın yeni mesajı açık: yatırımcılar ABD riskini azaltmak istiyorsa Kanada alternatif bir merkez olabilir.

Küresel sermayeden yüzde 1 istiyor

Kanada’nın planındaki rakam ilk bakışta son derece büyük görünse de hükümet hedefe farklı bir hesapla yaklaşıyor.

Toronto’daki zirveye katılması beklenen yatırım kuruluşlarının yönettiği toplam varlıkların büyüklüğü trilyonlarca doları buluyor. Ottawa, büyük fonların mevcut portföylerinden yalnızca küçük bir bölümü Kanada’ya kaydırmasının bile ülkenin yatırım hedefinde ciddi fark yaratabileceğini hesaplıyor.

Hükümetin önümüzdeki beş yılda gerçekleştireceği yaklaşık 280 milyar dolarlık kamu yatırımı ve teşvikin, özel ve kurumsal sermayeyle birlikte toplam yatırımı 1 trilyon doların üzerine taşıması hedefleniyor.

Kanada yönetimi bu nedenle klasik yabancı yatırım çağrısından daha büyük bir model kuruyor. Devletin altyapı ve teşvik harcamaları, emeklilik fonları, varlık yöneticileri ve uluslararası şirketlerin sermayesiyle aynı yatırım zincirinde buluşturulmak isteniyor.

Para enerji ve yapay zekâya gidecek

1 trilyon dolarlık hedef yalnızca finans piyasalarına yönelik değil. Kanada, sermayeyi doğrudan büyük fiziksel yatırımlara çekmek istiyor.

Enerji altyapısı, kritik mineraller, nükleer enerji, LNG, limanlar, demiryolları, ulaşım koridorları, yeni teknoloji yatırımları ve yapay zekâ veri merkezleri öncelikli alanlar arasında bulunuyor.

Ülkenin Büyük Projeler Ofisi tarafından desteklenen 27 büyük yatırım ve dönüşüm girişiminin mevcut büyüklüğü 192 milyar doları aşmış durumda. Bu projelerin 330 binden fazla istihdam yaratabilecek ölçekte olduğu belirtiliyor.

Özellikle enerji ve kritik mineraller Kanada’nın yeni yatırım stratejisinin merkezinde bulunuyor. Küresel şirketlerin Çin’e olan hammadde bağımlılığını azaltmaya çalışması, Kanada’nın nikel, grafit, tungsten ve diğer stratejik maden rezervlerinin değerini artırıyor.

Yapay zekâ yarışındaki dev elektrik ve veri merkezi ihtiyacı da Kanada’nın öne çıkarmak istediği başka bir alan.

Trump baskısı Kanada’nın kozuna dönüştü

Planın zamanlaması tesadüf değil. ABD ile Kanada arasındaki ticaret ilişkileri son aylarda sert biçimde bozuldu. Yeni tarifeler, karşılıklı ticaret önlemleri ve şirketlerin üretim merkezlerinin geleceğine ilişkin belirsizlik iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan ekonomik modeli baskı altına aldı.

Kanada şimdi bu gerilimin yatırımcı davranışında yaratabileceği değişimi kendi lehine çevirmeye çalışıyor.

Ottawa, ülkenin AAA kredi notunu, G7 içerisindeki düşük kamu borçluluğunu, bankacılık sisteminin istikrarını ve siyasi öngörülebilirliğini yatırımcılara karşı temel avantaj olarak öne çıkarıyor.

Kanada’nın verdiği mesaj, ABD ekonomisinin yerine geçmekten çok küresel portföylerde ABD’ye aşırı bağımlılığı azaltabilecek ikinci bir Kuzey Amerika merkezi oluşturmak üzerine kuruluyor.

Bu nedenle Toronto’daki zirve aynı zamanda ABD-Kanada ticaret savaşının sermaye hareketleri üzerindeki ilk büyük testlerinden biri olacak.

1,5 milyar tüketiciye erişim kozunu kullanacak

Kanada’nın yatırımcı çekmek için kullandığı önemli avantajlardan biri de ticaret anlaşmaları.

Ülkenin 51 ülkeyi kapsayan 16 serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Bu ağ üzerinden Kanada’da üretim yapan şirketlerin yaklaşık 1,5 milyar tüketiciye tercihli koşullarla ulaşabildiği belirtiliyor.

Bu durum özellikle ABD pazarına bağımlılığını azaltmak isteyen şirketler açısından önem taşıyor.

Kanada yönetimi enerji ve hammadde ihracatının daha büyük bölümünü Asya ve Avrupa’ya yönlendirmek, yeni liman ve demiryolu yatırımlarıyla ülkenin ticaret haritasını değiştirmek istiyor.

Başarılı olması halinde Kanada yalnızca ABD’ye mal satan bir üretim merkezi olmaktan çıkarak enerji, kritik maden ve teknoloji sermayesinin Kuzey Amerika’daki alternatif giriş noktalarından biri haline gelebilir.

Ancak bunun gerçekleşebilmesi için yalnızca yatırım zirvesi yeterli olmayacak. İş dünyası vergi yükünün, izin süreçlerinin ve büyük projelerin hayata geçirilme hızının da sermaye kararlarında belirleyici olacağını vurguluyor.

Asıl sınav 1 trilyon doların nereden geleceği

Kanada’nın hedefi iddialı ancak henüz 1 trilyon dolarlık hazır yatırım taahhüdü anlamına gelmiyor.

Rakam, önümüzdeki beş yıl içerisinde kamu, özel sektör ve kurumsal yatırımcılardan harekete geçirilmesi planlanan toplam sermayeyi ifade ediyor.

Bu nedenle Toronto zirvesinde dikkatler yalnızca yapılan açıklamalara değil, yatırımcıların hangi projelere gerçek para ayıracağına çevrilecek.

Küresel emeklilik fonları, büyük varlık yöneticileri ve altyapı yatırımcılarının Kanada’daki enerji, maden ve teknoloji projelerine ayırdığı pay artarsa Ottawa’nın stratejisi hız kazanabilir.

Aksi durumda 1 trilyon dolarlık hedef, büyük bir yatırım vizyonu olarak kalabilir.

Önümüzdeki iki gün bu nedenle Kanada’nın Trump dönemindeki ticaret gerilimini ekonomik avantaja dönüştürüp dönüştüremeyeceğinin ilk önemli göstergelerinden biri olacak.