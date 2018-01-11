Kanada, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

11 Ocak 2018

Kanada, ABD'nin bazı ithal ürünlerle ilgili soruşturma yürütmesinin uluslararası ticaret yasalarının ihlali olduğunu belirterek, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.

İki ülke bir süredir uçak satışı, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda yapılan ticaret ve ABD'nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) çekileceği haberleri nedeniyle gerilim yaşıyor.

Kanada, DTÖ'ye sunduğu 32 sayfalık şikayet dilekçesinde, ABD'nin yürüttüğü soruşturmaya tepki gösterdi ve ABD hükümetinin ithal ürünlerde faiz oranlarını doğru hesaplamadığını belirtti.

ABD Başkaı Donald Trump döneminde uygulanan korumacı ticaret politikaları nedeniyle ithal edilen ürünlere yönelik sınırlamaların artırılması tepki çekiyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, geçen yıl ticari faaliyetlerle ilgili anti-damping önlemleri kapsamında 80'den fazla soruşturma başlattı. Bu soruşturmaların sayısı geçen yıl, 2016'ya oranla yüzde neredeyse 50 artış gösterdi.

Piyasalar, Çin ve NAFTA ile geriledi

NAFTA gerilimi büyüyor

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın NAFTA'dan çekileceği haberleri, bölgede gerilime yol açtı. Meksika'nın, Trump'ın NAFTA'dan çekilme yönünde için altı aylık süreci başlatmaya karar vermesi halinde, NAFTA müzakerelerinden ayrılacağı açıklandı.

Meksika Tarım Bakanlığı uluslararası ticaret birimi başkanı Raul Urteaga, "Trump ABD'nin NAFTA'dan çekileceğini açıkladığı anda müzakereler kesinlikle durur" dedi.

Reuters dün verdiği haberde, Kanada'nın Trump'ın NAFTA'dan çekilme niyetini yakında açıklayacağına giderek daha fazla inandığını duyurmuştu. Bu haberin ardından Kanada ve Meksika para birimleri değer kaybederken, kıta genelindeki hisseler geriledi.