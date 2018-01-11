Piyasalar, Çin ve NAFTA ile geriledi
Küresel piyasalar, Çin'in ABD tahvil alımlarını azaltabileceği ve ABD'nin NAFTA'dan çekileceğine yönelik güçlenen beklentiyle geriledi.
Asya borsalarının 2018'in ilk haftalarındaki yükselişi ABD yönetiminin korumacı yaklaşımlarının Wall Street'i olumsuz etkilemesiyle ivme kaybederken, ABD tahvilleri de Çin'in alımlarını azaltabileceği haberiyle geriledi.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ilk işlemlerde yüzde 0.1 düşüşle salı günü gördüğü 10 yılın zirvesinden geriledi. Japonya'da Nikkei endeksi de yüzde 0.6 düştü.
Kanada'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) çekilme niyetini açıklayacağına giderek daha fazla inandığını belirtmesinin ardından, Kanada doları ve Meksika pesosu düşerken, 2018'in ilk haftalarında yükselen ABD hisseleri geriledi.
Öte yandan ABD Hazine tahvillerinin en büyük yabancı alıcısı olan Çin'in bu tahvillerin alımını yavaşlatabileceğini ya da durdurabileceğini yönündeki haberlerin ardından 10 yıllık hazine tahvil getirileri 10 ayın zirvesine yükseldi.
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Kaynak: Reuters