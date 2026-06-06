Kanada et yiyen parazit salgını nedeniyle ABD'den ithalatı durdurdu

Kanada Gıda Denetim Ajansı, ABD'nin Teksas eyaletinde ortaya çıkan et yiyen kurt salgını nedeniyle ilgili bölgeden canlı hayvan girişini geçici olarak yasakladı. Resmi makamlar, sınırdan geçişten önceki 21 gün içinde Teksas sınırlarında bulunan sığır ve atların ülkeye kabul edilmeyeceğini duyurdu. Karar, ABD Tarım Bakanlığının (USDA) ülkenin en büyük et üreticisi konumundaki eyalette ikinci bir buzağıda parazit tespit etmesinin ardından geldi. Teksas Valisi Greg Abbott, salgının tarım endüstrisine yönelik yakın tehlike oluşturması sebebiyle eyalette afet durumu ilan etti.

Vali Abbott, salgının yaz ayları boyunca yayılma eğilimi göstereceğini ifade etti. Yeni Dünya sineği olarak bilinen zararlı tür, yumurtalarını sıcakkanlı hayvanların ve insanların açık yaralarına bırakıyor. Yumurtadan çıkan yüzlerce larva, canlının dokularını kemirerek tedavi edilmeyen konakçıları kısa sürede öldürüyor. ABD'li yetkililer, eyalette 60 yıl aradan sonra ilk vakayı çarşamba günü Meksika sınırına yakın La Pryor kasabasında üç haftalık bir buzağıda kaydetti.

Salgının yayılım haritası ve karantina önlemleri

Veteriner hekimler, cuma günü ilk vakaya 9 kilometre mesafedeki Zavala bölgesinde bir aylık başka bir buzağıda ikinci vakayı doğruladı. USDA, ilgili tespiti ilk vakanın ardından oluşturduğu 20 kilometre genişliğindeki kontrol bölgesinde gerçekleştirdi. Bakanlık ekipleri, belirlenen alanda karantina, hareket kontrolü ve gözetim faaliyetlerini hızlı bir şekilde devreye aldı. Tarım uzmanları, vakaların Orta Amerika ve Meksika üzerinden kuzeye ilerleyen bir salgının parçası olduğunu belirtiyor. Kanada yönetimi de sınır ötesi yayılımı yakından izliyor.

Kanada hükümeti, ülkenin soğuk iklimi sebebiyle parazitin yerel düzeyde kalıcı bir sorun oluşturma ihtimalini düşük görüyor. Buna rağmen yetkililer, Kanada genelindeki çiftçileri hayvanlardaki yaraları, akıntıları ve kötü kokulu kesikleri düzenli kontrol etmeleri yönünde uyardı. Kamu sağlığı birimleri, Teksas eyaletine seyahat eden vatandaşların evcil hayvanlarını da dikkatle incelemesini istiyor. Kanada ithalat hatlarını korumak için sınır denetimlerini en üst seviyeye çıkarıyor.

Kuzey Amerika sığır ticareti ve tarihsel süreç

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, kesim, damızlık, süt ve yün üretimi amacıyla sınır ötesi yoğun bir canlı hayvan ticareti yürütüyor. Kanada Tarım Bakanlığı verilerine göre, ABD'den yapılan ithalat hacmi son yıllarda sürekli artış gösterdi. Ülke, sadece 2025 yılında ABD genelinden 550 bin baş sığır ithal etti. Mevcut ticari hacim, getirilen geçici kısıtlamaların ekonomik etkisini artırıyor. Kanada sektörel kayıpları engellemeye odaklanıyor.

Söz konusu zararlı canlı, 1966 yılında ABD genelinde tamamen yok edilmişti ancak 1970'lerde yeni salgınlar ortaya çıkmıştı. Larvalar sineğe dönüştüğünde kısa mesafeleri uçarak kat edebilirken, uzun mesafeli yayılımlar genellikle insan eliyle gerçekleşiyor. Amerikalı ve Latin Amerikalı yetkililer, popülasyon artışını durdurmak için laboratuvarda kısırlaştırılmış yüzlerce milyon sineği doğaya salmayı planlıyor. Bölge ekipleri, sığırlardaki parazitleri tespit etmek için koku uzmanı köpeklerden de faydalanıyor. Kanada uzmanları biyolojik tekniklerin yayılımı durdurmada tek başına yetersiz kalabileceğini öngörüyor. Tarım sektörü temsilcileri ise alternatif kısıtlama politikalarını tartışıyor.