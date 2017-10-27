Kanatlı sektörü kimliğine kavuştu

27 Ekim 2017

Muhammed KAFADAR - DÜNYA ONLINE

Kanatlı sektörünün uzun süredir beklediği ve sektördeki sorunların çözümü için "çok önemli" gördüğü yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. "Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile sektör ilk kez "kimlik" kazanmış oldu.

DÜNYA'ya değerlendirmelerde bulunan Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, bir süredir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile müzakere ettikleri yönetmeliğin gecikmeli de olsa üreticinin beklentisi doğrultusunda çıktığını söyledi. Koç, kanatlı üretiminin yapıldığı 22 ilde yönetmeliği anlatmak üzere tanıtım toplantıları düzenleyeceklerini kaydetti.

Abdullah Koç, "Bugüne kadar sektörümüz ile ilgili bir düzenleme yoktu. Kimliksiz çalışıyorduk. Artık kimlik sahibiyiz, tanınan bir sektörüz. Daha önce firmalar keyfi uygulamalar ile aşı parası, yükleme parası gibi bedelleri üreticiden tahsil ediyordu. Şimdi bunların firma tarafından karşılanması gerektiği yönetmelikte yer alıyor. İki tarafında yükümlülükleri açıkça tarif ediliyor" diye konuştu.

Yaklaşık 14 bin kanatlı üreticisi ile 30 kadar entegre firma arasındaki yükümlülükleri düzenleyen yönetmelikte öne çıkan bazı maddeler şöyle:

- Ürünün mülkiyeti firmaya aittir. Üretici, ürünleri, firma elemanlarınca verilen talimatlara ve bakım programına uygun olarak yetiştirir.

- Civciv, yem, aşı, ilaç, veterinerlik hizmetleri gibi ana üretim girdileri ile yükleme, taşıma, aşı, ilaç, veterinerlik, dezenfeksiyon hizmetleri uygulama bedelleri firma tarafından karşılanır.

- Ürünlerin kümesten nakil vasıtalarına tesliminden sonra, nakliye hatalarından kaynaklanan kayıplardan üretici sorumlu tutulmaz.

- Üretici, ürünlerin tamamını teslim ettiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde alacak-borç hesabını yaparak müstahsil makbuzu veya fatura düzenler.

Samsunlu üretici ESK ile görüşüyor

Bu arada, Samsun'da 15 Ekim'den bu yana devam eden üretim krizi sürüyor. Kentte 70'e yakın üretici Köytür (Yemsel Tavukçuluk AŞ) adına üretim yapmayı durdurdu. Firma, üreticiye daha önce teslim ettiği hayvanları almaya devam ediyor ancak tesislere yeni civciv koyamıyor. Şirket, Ankara'da alternatif üreticiler ile görüşmelerini sürdürüyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, Samsunlu üreticinin Et ve Süt Kurumu için üretim yapabileceğini söyledi. Koç, "Köytür, daha önce teslim ettiği civcivleri alıyor ancak onun dışında üretim durdu. ESK'nın kesimhanesinde incelemede bulunacağız, anlaşmamız halinde orası için üretim yapılabilir" dedi.

Samsun'da kanatlı üretimi durdu