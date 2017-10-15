Samsun'da kanatlı üretimi durdu

15 Ekim 2017

Muhammed KAFADAR - DUNYA ONLINE

Samsun'da, Köytür (Yemsel Tavukçuluk AŞ) adına üretim yapan üreticiler 15 Ekim itibarıyla üretimi durdurdu. Tesisinde hayvanı olan işletmeler hayvan çıkana kadar üretimi sürdürecek, ancak daha sonrasında yeni civciv kabul etmeyecek. Kentte 70'e yakın üretici 5 Ekim'de bir araya gelerek koşulların üretici lehine iyileştirilmesini talep etmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, üretimin sürdürülmesi için gerekli koşulların sağlanamaması gerekçesiyle üretimi durdurma ve civciv koymama kararı aldıklarını bildirdi. Koç, krizin aşılması için Köytür ile temasa geçtiklerini ancak çözüm üretemediklerini söyledi.

Kavak Kanatlı Hayvan Eti Hayvansal Birliği Başkanı İsmail Cengiz Belli ise, Köytür'ün Orta Karadeniz bölgesinin tek entegre işletmesi olduğunu, firmanın bu durumu kullanarak üretici aleyhine fiyat politikası izlediğini ifade etti. Maliyetlerin altında üretim yapmak zorunda kaldıklarını belirten Cengiz Belli, bir hayvanın 2.670 kuruşa mal olduğunu, buna karşın 2.616 kuruş ödeme aldıklarını kaydetti.

Üretici yönetmelik bekliyor

Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği, ağustos ayında, maliyetleri kurtarmadığı gerekçesiyle ülke genelinde üretimi durdurmaya hazırlandığını açıklamış, kriz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının devreye girmesi ile çözülmüştü. Üretici, maliyetlerdeki artışa rağmen, büyük markalar tarafından kendilerine ödenen yetiştirme bedellerinde son iki yıldır iyileştirme yapılmadığından şikayet ediyor ve yaşanan problemlerin temelinde tavuk yetiştiricisinin "kimliksiz" olmasının yattığını ifade ediyor.

Kanatlı hayvan yetiştiricilerine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üreticinin sektördeki sıkıntıların aşılması için "çok önemli" gördüğü yönetmelik geçtiğimiz perşembe günü Başbakanlığa iletildi. Yönetmeliğin, önümüzdeki hafta içi Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.