Kapadokya Teknopark, son iki yılda yüzde 100 büyüdü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark'ta incelemelerde bulunan Prof. Dr. Semih Aktekin, firmaları ziyaret ederek yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Aktekin, gazetecilere, 2008 yılında kurulan Kapadokya Teknopark'ta 80 bin metrekare alanda hizmet sunulduğunu, öğrenci, işveren ve AR-GE çalışması yürütmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu belirtti.

Faaliyet yürüten firmaların birçoğunun Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına ürün ve yazılım ihraç eder pozisyona geldiğini kaydeden Aktekin, şöyle konuştu:

"Kapadokya Teknopark özelikle son iki yılda büyük atılım gösterdi. Firma sayısını iki katına çıkardık. Şu anda teknoparkta 40 firma faaliyet gösteriyor. Doluluğumuz yüzde 90 seviyesinde. Bu firmalar daha çok bilişim ve yazılım alanında faaliyet yapıyor ancak savunma ve makine alanlarında da çeşitli çalışmalar yürüten firmalarımız da var. Bu firmalarımız 100'den fazla proje üzerinde çalışıyor. Bu yılki ciroları 30 milyon lira. Kapadokya'nın turizm bölgesi olması hasebiyle özellikle sıcak hava balonculuğu alanında AR-GE çalışması yapmak isteyen firmalar için fiziki mekanlarımız hazır, onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Turizm alanında hizmet sunan firmaların artması da teşvik edilen bir husustur. Herkesi, teknoparklarda hizmet sunanlara verilen teşviklerden yararlanmaya davet ediyorum."

Aktekin'e incelemelerinde, Kapadokya Teknopark Müdürü Bilgin Yazlık eşlik etti.