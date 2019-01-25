Kapasite kullanımı ocak ayında arttı

25 Ocak 2019

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,4 seviyesine yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece, geçen yılın Kasım ve Aralık aylarında üst üste 74.1 değerini alarak Mart 2015'ten bu yana en düşük seviyesini gören kapasite kullanımı, yeni yılın ilk ayında sınırlı bir artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda kapasite kullanımları; dayanıklı tüketim mallarında yüzde 67,7, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 73,4, tüketim mallarında yüzde 72,8, gıda ve içeceklerde yüzde 72,5, ara mallarda yüzde 73,8 ve yatırım mallarında yüzde 74,1 oldu.

Bu arada, "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" ile "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" istatistiklerinin iş yeri kapsamı, Türkiye İstatistik Kurumu İmalat Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) çerçevesine göre güncellendi.

Reel kesim güveninde 1.5 puanlık iyileşme