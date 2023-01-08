Karadeniz gazını kullanıma sunma çalışmalarında sona yaklaşılıyor

TPAO Genel Müdürü Bilgin, AA muhabirine, denizde, deniz iletim hatlarında, deniz tabanında ve kara üretim tesislerinde yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Karadeniz gazını Mart 2023'te kullanıma sunma hedefi için yoğun gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Bilgin, "Şu anda planlanan çalışmalarda bir aksaklık yok. Çalışmaların son aşamasına yaklaştık. En son tesisin devreye alınmasıyla ilgili fonksiyon testleri aşama aşama uygulanıyor." diye konuştu.

Akdeniz'de bir iş planlarının olduğunu dile getiren Bilgin, "Bir sonraki hedefimizi Taşucu'nda keşif olup olmaması sonucuna göre planlayacağız ama şu anda henüz Taşucu ile ilişkili bir şey söylemek için erken. Hedef derinliğe henüz girmedik. Sondajımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Arama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor"

Bilgin, TPAO'nun ham petrolde de gerek üretim gerek rezerv ekleme anlamında son yıllarda önemli başarılara imza attığından bahsederek, şöyle devam etti:

"(Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları) Bu çalışmalar şehidimizin ismiyle, bereketiyle gelişmiş olan Esma Çevik sahasında kendini gösteriyor. Yeni Esma Çevik sahaları bulunması ya da Esma Çevik'in etrafındaki benzer yapıların kazılmasıyla beraber buradaki çalışmalarımızı da yoğunlaştırıyoruz. Orada da aslında yeni arama kuyusu hedeflerimiz var. Arama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem Esma Çevik sahasını geliştirmek hem de etrafındaki potansiyeli aramak için Gabar-1, Gabar-2 kuyuları, yeni arama kuyularıyla beraber bölgede varız."

Türkiye'nin gerek ham petrolde gerek doğal gazda büyük bir enerji ihtiyacı içerisinde olduğuna işaret eden Bilgin, "Üretimimizin tüketimimizi karşılama oranı ham petrolde yüzde 10'larda, doğal gazda ise yüzde 1'lerin altında. Dolayısıyla büyük bir açığımız var. Doğal gazdaki açığımız daha büyük ve belirgin bir şekilde ortada. Türkiye'nin aslında enerji girdileriyle, enerji girdilerine ödediği maliyetlerle beraber, ayağındaki prangalardan yeni keşiflerle birlikte kurtulabilme imkanı var. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda biz çabalarımızı yoğunlaştırdık, gayretlerimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin Avrupa'nın en büyük gaz işleme tesislerinden biri olduğunu, 7/24 saat çalışarak 10 ay gibi kısa bir sürede yüzey tesisinin bu hale getirildiğini, birçok sistemin devreye alındığını, artık üstyapının son işlemlerinin yürütüldüğünü söyledi.

"Türkiye'nin en büyük doğal gaz işleme tesisi çok yakında devreye alınacak"

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde Türk teknisyen ve mühendislerinin çok yoğun emeği olduğuna değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla endüstri açısından da bir ilk olacak. Türkiye'nin en büyük doğal gaz işleme tesisi çok yakın bir süreçte inşallah devreye alınacak. Bu süreci aslında Türk mühendisi ve teknisyenleri beraberce hazırlamış olacağız. Burada çok önemli bir bilgi birikimi, önemli bir endüstriyel tecrübe kazanılmış ve millileşmiş durumda. Bu arkadaşlarımızı aslında projenin ilerleyen safhalarında da değerlendirme imkanımız olabileceği gibi burada elde ettiğimiz birikimle beraber yurt dışında bazı başka işler yapma şansımız da var."

Bilgin, bu yönde dünyanın değişik petrol şirketlerinden, bölgelerden talepler aldıklarını, Malezya'dan Brezilya'ya kadar uzanan, başarı öykülerinin sonucunda kendilerine ilgi duyan, kendileriyle çalışmak isteyen grupların, firmaların, devletlerin olduğunu sözlerine ekledi.