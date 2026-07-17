Karadeniz'de alarm! Görüldüğü yerde imha edilecek
Rize'de yoğun şekilde görülen Amerikan beyaz kelebeği nedeniyle harekete geçen Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, zararlıya karşı mekanik mücadele başlatma kararı aldı. Yetkililer, ağlı larva kolonilerinin toplanarak imha edileceğini ve pupa döneminin yakından takip edileceğini açıkladı.
Rize'de son dönemde yoğun şikayetlere neden olan Amerikan beyaz kelebeği için bilimsel mücadele süreci başlıyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekipleri sahada yaptığı incelemelerin ardından, zararlının yayılımını durdurmak amacıyla öncelikli olarak mekanik mücadele yönteminin uygulanacağını duyurdu.
Uzman ekipler sahada inceleme yaptı
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlyas Deligöz, entomoloji uzmanlarının Rize'de Amerikan beyaz kelebeğinin yoğun görüldüğü bölgelerde saha çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti. İncelemelerde zararlının biyolojisi, bölgedeki yayılım durumu, survey sonuçları ve mücadele yöntemleri değerlendirildi.
İlk adım larva kolonilerinin imhası
Alınan karar doğrultusunda ilk etapta mekanik mücadele uygulanacak. Bu kapsamda ağ oluşturan larva kolonileri toplanarak imha edilecek. Ardından pupa dönemi öncesinde ağaç gövdelerine oluklu mukavva bantlar sarılarak pupaların toplanması sağlanacak.
Mücadele ağustos sonuna kadar sürecek
Yetkililer, ağustos ayının sonuna kadar yeni larva kümelerinin görülmesi halinde mekanik mücadelenin tekrarlanacağını bildirdi. Orman alanlarında biyolojik çeşitliliğin korunmasının esas alınacağını vurgulayan Enstitü, çay ve fındık başta olmak üzere bölgenin stratejik tarım ürünlerini korumak için çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini açıkladı.