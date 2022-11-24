Karsan'dan Endonezya'da stratejik iş birliği
Karsan, Endonezya'daki elektrikli toplu taşıma ağı dönüşümünü desteklemek, bu pazara uygun sağdan direksiyonlu elektrikli araç üretmek üzere Endonezyalı CREDO GROUP şirketi SCHACMINDO ile iş birliği için mutabakat anlaşması imzaladı.
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Açıklamaya göre Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Endonezya’nın toplu ulaşım firması TransJakarta'nın 2030 yılına kadar toplu taşıma ağını elektrikli otobüslere geçirme hedefleri doğrultusunda Karsan ve CREDO GROUP arasında ortaklaşa bir proje başlattıklarını bildirdi.