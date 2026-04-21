Kartlı harcamalar martta 2,6 trilyon TL'yi aştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) mart ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de kartlı ödeme alışkanlıkları mart ayında da güçlü seyrini sürdürdü.

Mart itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 146,2 milyona, banka kartı sayısı 214,7 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise 97,9 milyona ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartlarında yüzde 11, banka kartlarında yüzde 8 artış görülürken, ön ödemeli kart sayısında yüzde 13 düşüş yaşandı. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artışla 458,8 milyon oldu.

Ödeme tutarı 2,6 trilyon lirayı aştı

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 49 artarak 2 trilyon 608,3 milyar liraya yükseldi. Bu tutarın 2 trilyon 218,8 milyar lirası kredi kartlarıyla, 380,9 milyar lirası banka kartlarıyla, 8,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 50, banka kartlarında yüzde 60 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 76 geriledi.

İşlem sayısı 1,8 milyara ulaştı

Kartlarla yapılan toplam ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1,8 milyara çıktı. Bu işlemlerin 1 milyar 21,3 milyonu kredi kartları, 697,6 milyonu banka kartları, 34,7 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

İnternet ve temassız ödemelerde güçlü artış

İnternetten yapılan kartlı ödemeler yıllık bazda yüzde 53 artarak 791,4 milyar liraya yükseldi. Bu işlemlerin toplam içindeki payı yüzde 31 oldu. İşlem sayısı ise yüzde 11 artışla 257,2 milyona ulaştı.

Temassız ödemelerde de artış sürdü. Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1 milyar 153,2 milyona çıkarken, işlem tutarı yüzde 50 yükselişle 849,8 milyar liraya ulaştı. Mart ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemenin 4’ünün temassız gerçekleştiği bildirildi.