Kartlı harcamalarda 3 trilyon liralık eşik: Bir yılda yüzde 39 arttı

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Türkiye'de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 arttı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kartlı ödemelerin toplam tutarı 2 trilyon 990,4 milyar liraya ulaştı.

2,5 trilyon lirası kredi kartlarından

Ağustostaki kartlı ödemelerin 2 trilyon 537 milyar lirası kredi kartlarıyla gerçekleştirildi. Banka kartlarıyla 445,9 milyar liralık, ön ödemeli kartlarla ise 7,5 milyar liralık ödeme yapıldı. Kredi ve banka kartlarıyla yapılan ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 40 artarken, ön ödemeli kartlardaki tutar yüzde 43 geriledi.

Türkiye'de 478 milyon kart var

Ağustos itibarıyla Türkiye'deki kredi kartı sayısı 153,4 milyona, banka kartı sayısı 224,5 milyona ulaştı. Ön ödemeli kart sayısı ise 100,1 milyon olarak kaydedildi. Böylece toplam kart sayısı geçen yıla göre yüzde 4 artarak 478 milyona çıktı.

İnternetten 923,9 milyar liralık ödeme

İnternetten yapılan kartlı ödemeler de büyümeye devam etti. Ağustosta internet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödemelerin tutarı yüzde 41 artışla 923,9 milyar liraya ulaştı. İnternet ödemelerinin toplam kartlı harcamalardaki payı yüzde 30 oldu.

Her 5 ödemenin 4'ü temassız

Temassız ödemelerin toplam tutarı ise yüzde 42 artarak 1 trilyon 39,9 milyar liraya çıktı. Temassız işlem sayısı 1 milyar 335,7 milyona ulaşırken, ağustos ayında mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleştirildi.