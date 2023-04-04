Kaskoda öncelik "servis ağı"nda

Sigorta sektöründe en çok prim üretimi, zorunlu trafikten sonra kasko branşına gerçekleşiyor. Yüksek fiyatlar ise müşteriyi fiyatı düşük, kapsamı mümkün olduğunca geniş paketlere yöneltiyor. Bu dönemde en çok tercih edilen paketler servis ağı geniş olan paketler. DÜNYA için müşteri tercihlerini analiz eden Sigortam.net'in çıkardığı sonuçlara göre kasko alımlarında “servis ağı” geniş olan paketler daha çok tercih ediliyor ve pek çok şirkette bulunan “tüm yetkili” ve “tüm anlaşmalı” servislerde geçerli olan paketler ise daha çok ön plana çıkıyor.

Müşterilerin geniş kapsam ile uygun fiyat arasında denge bulma eğilimi doğrultusunda, “muafiyetli” cam klozu olan ürünler, “muafiyetsiz” cam klozu olan ürünlere göre daha çok tercih ediliyor. İkame araç teminatında en çok “yılda 2 kez 7 gün” olarak verilen teminat göze çarpıyor. Bu teminat, diğer opsiyonlara göre (yılda 2 kez 10'ar gün, yılda 2 kez 14'er gün vs.) çok daha fazla tercih ediliyor. Tüm müşteri segmentlerinde, özellikle yüksek İMM’li ürünlerin kasko poliçelerinde yoğun bir şekilde tercih edilmesi de dikkat çekiyor.

İMM nedir?

Zorunlu trafik sigortası, standart kapsamda sadece karşı aracı koruyor ve limiti 120 bin TL ile sınırlı. Bir kaza durumunda, 120 bin TL’yi aşan masraflar kişisel yükümlülük haline gelebiliyor. Ek kapsamlı trafik sigortası veya kasko ürünlerinde bulunan İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM), standart trafik sigortası teminatı dışında kalan bu kısmı güvenceye alıyor. İMM, bir kazada hem trafik sigortası limitleri üzerinde kalan maddi hasarı ödüyor, hem de karşı tarafa verilen zararmanevi olduğunda, açılacak bir tazminat davası sonucunda ödenecek bedeli de sigorta kapsamına alıyor. İMM, sadece karşı araçtaki hasarı karşılıyor.