Katar'a yapılan marka başvuruları bir yılda 2 kat arttı

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Katar'a yapılan marka başvurularında son bir yılda neredeyse 2 katlık artış olduğunu bildirdi.

Adres Patent'ten yapılan açıklamaya göre, ihracatta uluslararası alanda yapılan patent ve marka başvuruları ürün ve markanın katma değerini artırırken, aynı zamanda sınai mülkiyet alanında olası uyuşmazlıkların da önüne geçebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adres Patent Genel Müdürü Akbulut, ihracat tarafında Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle yoğun şekilde çalıştığını belirterek, bu ülkelere yapılan patent ve marka başvurularının da önemli olduğunu aktardı.

Özellikle Katar'a yapılan ihracatta son 5 yıllık dönemde ciddi artış olduğunu vurgulayan Akbulut, şunları kaydetti:

"Mobilya, gemi, tekneler, makine, mekanik parçalar, plastik ve mamulleri ile elektrikli cihazlar öne çıkan sektörlerimiz arasında yer alıyor. Bu durum marka sayılarında da kendisini gösteriyor. 2020'de marka sınıflarına göre başvurular 5 bin 826 iken, bu sayı 10 bin 497'ye çıkmış durumda. Bu ülkeye yapılan marka başvurularında son bir yılda neredeyse 2 katlık artış var.

Son 3 yılda ülkemizden Katar'a yapılan marka başvuru sayılarında artışlar var. Yapmış olduğumuz farkındalık çalışmalarıyla patent ve marka alanındaki başvuru sayılarının Katar özelinde artacağını inanıyoruz. Bu hususta yaptığımız bilinçlendirme etkinlikleri meyvesini kısa sürede verecektir."

Akbulut, diğer ülkelerle yapılan ihracatta marka başvurularının da artırılması gerektiğini belirterek, "Madrid Protokolü bu kapsamda ihracatçılarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Sadece tek bir marka başvurusuyla birden fazla ülkede markanızı tescil etme imkanınız var. Üretim ve hizmet sektöründeki oyuncularımızın marka alanında Madrid Protokolü'nden faydalanmaları ve bu hususta konusunda uzman profesyonellerle çalışmaları son derece kıymetli. Özellikle katma değerli ihracatın yolunu geliştirdiğimiz bir ürün ya da markamızı faaliyet gösterdiğiniz pazarlarda tescil ettirerek artırabiliriz. Bu hususta genel olarak ihracat tarafında yakaladığımız ivmeyi yurt dışı marka başvurularında göremiyoruz." ifadelerini kullandı.