Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete'de

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Bakanlıkça hazırlanan "Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği" ile "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliğiyle, daha önce farklı mevzuat düzenlemeleri kapsamında yürütülen katı yakıtlara ilişkin uygulamalar yönetmelik altında toplandı.

Türkiye'de hava kirliliğinin önemli kaynakları arasında yer alan ısınma ve sanayi kaynaklı emisyonların kaynağında azaltılmasını hedefleyen yönetmelikle katı yakıtların ithalatı, üretimi, satışı, torbalanması ve depolanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Tüm izin ve belgeler HEY Portalı üzerinden yürütülecek

Yönetmeliğe göre, ısınma ve sanayi amaçlı katı yakıtların üretiminden satışına kadar gerekli izin ve uygunluk belgeleri, Bakanlık tarafından geliştirilen Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı'ndaki Katı Yakıt Modülü (KYM) üzerinden düzenlenecek.

Ayrıca, daha önce süresiz olarak verilen belgeler ise yenilenerek belirli sürelerle geçerli hale getirilecek.

Bacaları periyodik olarak izlenen sanayi tesislerinde kullanılan yakıtlardaki değişiklikler de Katı Yakıt Modülü üzerinden takip edilecek. Böylece tesislerde kullanılan yakıtların belirlenen kriterlere uygunluğu da HEY Portalı'ndaki modül üzerinden izlenebilecek.

Yerli ve ithal katı yakıtların miktarı, teknik özellikleri ve depolandıkları alanların yanı sıra hangi sanayi tesisine veya nihai tüketiciye ulaştırıldığına ilişkin bilgiler sisteme kaydedilecek.

Böylece katı yakıtların üretim veya ithalat aşamasından kullanım noktasına kadar olan tedarik zinciri dijital ortamda takip edilebilecek.

Yakıt torbalarına QR kod

Yeni uygulamayla ısınma amacıyla piyasaya sunulan katı yakıt torbaları, yakıta ait Uygunluk Belgesi ile yakıt özelliklerinin görüntülenmesine imkan sağlayan elektronik sistemle (QR kodlu) izlenecek.

Denetim ve uygulama süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla ise ısınma amaçlı kömürlerde kullanım alanlarına göre farklı renklerde torbalar kullanılacak.

Buna göre ithal kömürler yeşil, illerde kullanılacak yerli kömürler mavi ve sarı, kırsal mahalle, köy ve beldelerde kullanılabilecek yerli kömürler gri, bedelsiz dağıtılan kömürler ise beyaz torbalarda piyasaya sunulacak.

Eski yönetmelikteki katı yakıt hükümleri kaldırıldı

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"nin katı yakıtlara ilişkin bazı maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Düzenlemeyle, söz konusu yönetmelikte yer alan katı yakıtlara ilişkin hükümler kaldırılarak bu alandaki usul ve esasların "Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında uygulanması hüküm altına alındı.

Böylece katı yakıtların özellikleri, belgelendirilmesi, piyasaya arzı, kullanımı ve denetimine ilişkin düzenlemeler yeni yönetmelik kapsamında ele alındı.