Kayıtlı işsiz sayısı temmuzda 44 bin kişi arttı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan temmuz 2025 İstatistik Bülteni'ne göre, açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı temmuz ayında arttı.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 21,8’i 15-24 yaş grubunda

Temmuz ayında İşkur’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 229 bin 341 kişi olurken, kayıtlı işsizlerin yüzde 48,4’ü erkek, yüzde 51,6’sı kadın, yüzde 21,8’i 15-24 yaş grubundaki bireyler oluşturdu.

Kayıtlı işsiz sayısı aylık olarak 44 bin kişi artarken yıllar olarak yüzde 5,8 oranında azaldı. Kadın kayıtlı işsiz sayısındaki yıllık düşüş yüzde 7 olarak kaydedilirken, erkek kayıtlı işsiz sayısındaki düşüş 4,6 olarak izlendi.

Temmuzda 145 bin 546 kişi işe yerleşti

Bültene göre, temmuz ayında İşkur aracılığıyla 88 bin 937’si (yüzde 61,1) erkek, 56 bin 609’u (yüzde 38,9) kadın olmak üzere 145 bin 546 kişi işe yerleştirldi.

İşkur tarafından 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde işe yerleştirilenlerin sayısı ise 903 bin 987 kiyi oldu. Bu dönemde 343 bin 256 kadın, 303 bin 975 genç, 29 bin 760 engelli ve 175 bin 477 yükseköğrenim mezununun işe yerleşmesine İşkur tarafından aracılık edildi.

Temmuzda 221 bin 750 açık iş alındı

Temmuz ayında İşkur’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 221 bin 750 olarak kaydedildi. 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 1 milyon 418 bin 493 açık iş alındı.

En fazla açık imalat sanayi sektöründe

Açık işlerin yüzde 98,4’ü özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 494 bin 801 ile imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş ise turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve servis elemanı mesleklerinde izlendi.