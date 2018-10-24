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Kayseri, ihracat ve Ar-Ge ile mobilya sektörüne hız verecek

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, krize takılıp kalma yerine, ihracat ve Ar-Ge ile mobilya sektörüne hız vereceklerini söyledi.

Kayseri, ihracat ve Ar-Ge ile mobilya sektörüne hız verecek
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